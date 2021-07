"Quiero dar la vida por Messi, me quiero morir por él"

Increíbles palabras las que le ha dedicado Emiliano Martínez a Leo Messi durante una entrevista concedida al diario Olé. Y todo después de que la selección de Argentina hiciese historia con el '10' como capitán en el triunfo en la última edición de la Copa América ante Brasil y, además, en Maracaná.

El portero ha hablado sobre la experiencia que supone haber jugado con Messi: "Soy un hincha argentino que logré mi sueño de los cinco años. No paré de luchar hasta lograrlo. No sé cuántas Copas América y Mundiales iba a jugar Leo. Haber jugado una con él ya para mí... Cuando debuto en la Copa América con él digo 'logré mi sueño'. Y después, ganarla, eso no lo podéis pensar o imaginar".

"Vos queréis jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad y me hizo una mejor versión. Vos dices: 'Él hacía entusiasmar a los jugadores'. A mí también, y soy arquero. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga con él y sería mucho mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando eras chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin", ha añadido.

Leo Messi con la Copa América Instagram

Emiliano Martínez ha destacado una frase que le dijo la 'Pulga' y que no olvidará: "En un partido con Uruguay me dijo 'ayúdanos en los centros que ellos son bravos'. Dice más cosas como capitán en general, nos ayudaba a todos. Cuando mete el penal se podría haber ido directamente al medio, pero cuando me vino a saludar dije 'uno te voy a atajar', y el próximo lo atajo. Eso genera el '10'. Es un capitán y todo el mundo lo querría tener".

Leo, un referente

La siguiente declaración es la que más ha llamado la atención: "Que ponga una foto 'es un fenómeno', ¿cómo no le voy a rendir en la final? Le quiero dar la vida, me quiero morir por él. Lo dije hace cuatro o cinco meses atrás, dije que prefería que la Copa América la gane él antes que yo. Y es la verdad. Como todo argentino. Los brasileños para mí querían que Argentina gane la Copa sólo por Messi. ¿Y un argentino no va a querer que gane Messi? Ya está, él se la dio y ojalá que le podamos dar el Mundial".

Para finalizar, ha señalado lo más sorprendente de Leo: "Lo normal que es, lo compañero. Hemos jugador al truco, Marchesín, Musso y yo contra Messi, Paredes y De Paul, prácticamente 20 o 30 noches jugamos al truco. Es un pibe normal, un tipazo y alguien que realmente quería algo con la selección, más que nadie con la selección y nos transmitía eso a nosotros, a la nueva camada, las ganas que tenía el animal éste de ganar algo, ¿cómo no vamos a querer ganar algo nosotros?".

