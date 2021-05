Neymar es acusado de organizar un robo armado contra un conocido diputado en Brasil

Problemas muy importantes los que tiene Neymar en su país natal, Brasil, desde donde reportan un importante contratiempo para los intereses del futbolista del PSG. Cuando la estrella del conjunto parisino se encuentra terminando la temporada en Europa con varios títulos aún en juego, ha estallado una importante polémica entre el '10' y un conocido político y activista de Sao Paulo.

Neymar ha sido acusado de organizar un robo armado contra el diputado Agripino Magalhaes ante el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. El político ha presentado una demanda contra el conocido futbolista que podría traerle importantes consecuencias judiciales en lo que ya es el enésimo escándalo de su carrera deportiva.

Justo pocos días después de renovar su contrato con el PSG y de darle calabazas a un Barça que soñaba con su regreso, Neymar se ha visto envuelto en este importante escándalo que ya ha dañado y mucho su imagen, pero que de confirmarse podría ser todavía más grave.

Neymar Júnior, en un partido del PSG en la temporada 2020/2021 Reuters

Tal y como apuntan diferentes medios locales entre los que destaca Agora RN, Neymar estaría detrás del asalto sufrido por Agripino Magalhaes después de que este denunciara los supuestos comportamientos homofóbicos del futbolista del PSG. La polémica sin duda ha estalla en Brasil y amenaza con tocarmuy seriamente la estabilidad del jugador.

En esa primera denuncia que se habría presentado figura también que el diputado y activista LGBTI recibió importantes amenazas de muerte de parte de uno de los abogados de la estrella del PSG. Este letrado responde al nombre de Davi de Paiva Costa Tangerino. Por si esto fuera poco, el equipo de abogacía que lleva al jugador brasileño habría intentado también sobornar al demandante para que este retirara la denuncia contra el futbolista.

Avance del caso

Esta denuncia fue aceptada por la Fiscalía de Sao Paulo hace casi un año, en junio de 2020, y habría sido el motivo por el cual ha recibido estas importantes amenazas. Agripino Magalhaes asegura que desde el entorno de Neymar le habrían dicho que "está muerto" si no acepta los casi 70.000 dólares que le habrían ofrecido a cambio de retirar dicha denuncia.

Tras la negativa del diputado y activista de Sao Paulo, el abogado de Neymar habría puesto en marcha un robo armado para intentar hacerse con el teléfono móvil en el que figuran las supuestas amenazas del futbolista del PSG contra el político brasileño en lo que ya está siendo un caso donde se apunta hacia delitos muy importantes.

Neymar, antes de un partido con el PSG EFE

Tal y como apunta el texto adjuntado a la denuncia y según informan desde Brasil, Agripino habría salido vivo de este asalto gracias a que la pistola del asaltante no disparó en el momento de la verdad. Sin embargo, no pudo mantener la posesión del teléfono móvil donde constaban esas amenazas. Desde entonces, el político se mantiene oculto para evitar ser atacado de nuevo y no puede tener un trabajo estable por miedo a ser descubierto.

El propio Agripino ha afirmado que su situación en estos momentos es realmente delicada, ya que se encuentra "sin ingresos, sin techo, teniendo que huir de un rincón a otro" para evitar ser encontrado, ya que sigue temiendo las represalias de su afrenta con el entorno de Neymar. El abogado del activista LGBTI pide en su demanda una indemnización de 190.000 dólares por daños morales y otros 8.000 por daños materiales. Junto a estas cantidades exige un pago cercano a los 1.000 dólares mensuales durant el tiempo que dure el proceso como compensación a la situación que vive al tener que estar huyendo constantemente.

Por si esto fuera poco, el diputado brasileño habría pedido también con anterioridad otra investigación al jugador brasileño por unas supuestas conversaciones con sus amigos sobre el modelo Tiago Ramos, exnovio de Nadine Gonçalves, madre del jugador. En esas conversaciones figurarían también insultos, amenazas y comentarios ofensivos hacia el joven por su reconocida bisexualidad.

Neymar y Tiago Ramos, novio de su madre Instagram

Más problemas

Sin embargo, este no ha sido el único escándalo que ha salpicado al entorno de Neymar en las últimas horas, ya que el jugador brasileño ha pasado de ser acusado de robo armado a ser víctima de un asalto en su propiedad de las afueras de París en Bougival, tal y como apunta el reconocido medio galo L'Equipe.

Desde Francia reportan que un hombre con problemas mentales habría entrado saltado la zona exterior de la residencia de la estrella brasileña para intentar colarse en su vivienda, aunque habría sido descubierto por la el equipo de seguridad del jugador que custodiaba la casa. Al ser visto, el hombre saltó el muro para poder escapar, aunque la llamada a la policía terminó con su arresto en torno a las 01:30 horas de la madrugada del sábado al domingo. El individuo fue llevado hasta un centro psiquiátrico para ser tratado de sus problemas mentales.

