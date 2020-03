La Premier League toma las primeras medidas contra el coronavirus: no habrá pasamanos

El coronavirus ha llegado a Inglaterra. Justo coincidiendo con el anuncio de la primera muerte en las islas británicas por esta pandemia, la Premier League ha anunciado sus primeras medidas para prevenir el contagio por el Covid19. Justo después de la viral declaración de Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, cuando le preguntaron por este virus, la organización de la competición inglesa ha prohibido el pasamanos habitual de la previa de los encuentros.

"El pasamanos que simboliza el juego limpio de la Premier League no se llevará a cabo entre jugadores y oficiales en los partidos desde este fin de semana hasta nuevo aviso siguiendo los consejos médicos", rezaba el comunicado oficial que ha publicado la Premier en su página web en la tarde de este jueves.

"El coronavirus se transmite a través de gotitas de la nariz y la boca, que pueden pasar a las manos y transmitirse a través de un apretón de manos. Los clubes y los oficiales del partido seguirán realizando el resto del protocolo tradicional de salida antes de cada partido. Al ingresar al campo de juego, los dos equipos continuarán alineados, acompañados por la música de la Premier League, luego los jugadores del equipo local pasarán a su oponente sin estrechar la mano", informaba el comunicado. Steve Bruce, entrenador del Newcastle, y Sean Dyche, técnico del Burnley, se saludan antes de un encuentro de la Premier League REUTERS

También en Bélgica

La liga belga de fútbol, la Jupiler Pro League, ha adoptado este jueves una serie de medidas para evitar la propagación del coronavirus, que afecta al menos a 50 personas en el país, entre las que se cuentan prohibir que los jugadores se hagan "selfies" con los aficionados.



"Los contactos con los jugadores no son deseables por ahora. Por lo tanto pedimos a los aficionados que no pidan autógrafos, apretones de manos, 'selfies' y camisetas a los jugadores durante este período", indican los organizadores de la competición en un comunicado.



La liga belga subraya que "la situación actual requiere una atención y seguimiento especial pero no es necesario entrar en pánico", pero ha introducido una serie de pautas para frenar la propagación de la pandemia, siguiendo las recomendaciones del Servicio Federal de Salud de Bélgica.

Thibaut Courtois firmando a un aficionado con la camiseta del Real Madrid. Real Madrid

Además de impedir que los aficionados se acerquen a los futbolistas, no se permitirá a los periodistas hacer entrevistas a los deportistas a menos de un metro de distancia y se recomienda evitar estrecharse la mano o besarse para saludarse y taparse la boca y la nariz al toser o estornudar, así como lavarse las manos frecuentemente.



La Pro League también han pedido a los seguidores que se sientan enfermos no acudan a los estadios este fin de semana mientras que a los futbolistas les solicita que eviten "los contactos directos inútiles tanto como sea posible", por lo que se han suprimido los saludos al inicio y final de los partidos.



No se ha suspendido, sin embargo, ningún encuentro ni se ha obligado a disputar ningún partido a puerta cerrada.

