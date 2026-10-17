La comunidad judía alza la voz contra Tebas: le acusa de "banalizar el nazismo" frente a la "permisividad" en los estadios

La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha emitido un contundente comunicado en el que cierra filas con el Real Madrid tras la reciente polémica suscitada por las declaraciones de Javier Tebas.

La organización censura que el presidente de LaLiga haya comparado los métodos de actuación del club blanco con los de Joseph Goebbels y acusa a la patronal del fútbol español de permitir al mismo tiempo mensajes antisemitas en las gradas.

En su escrito, la plataforma proisraelí subraya que "respalda firmemente el comunicado oficial del Real Madrid C.F." y califica de "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad" que Tebas haya recurrido a la figura del ministro de Propaganda nazi para atacar a la entidad madridista.

ACOM rechaza además las disculpas posteriores del dirigente, coincidiendo con el club en que su "tardía excusa" de que no se refería a la ideología nazi "no atenúa en absoluto el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de esas manifestaciones".

Para la organización, estas palabras van más allá del deporte y suponen una "banalización del nazismo y de la Shoá" que contraviene directamente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Según advierten, "utilizar de forma tan ligera y gratuita las referencias al régimen nazi y a sus métodos de propaganda (...) degrada la memoria histórica y vacía de contenido la condena del peor genocidio de la era contemporánea".

Aunque reconocen que es "plenamente lícito" mantener posturas contrapuestas, consideran inadmisible usar la trivialización del Holocausto "como arma de ataque".

Denuncia de clubes

Más allá del cruce de declaraciones, ACOM aprovecha para señalar una preocupante hipocresía en el fútbol español. "Ya está bien de banalizar el nazismo y la Shoá", reclaman, señalando que esta práctica resulta "aún más inaceptable cuando se contrasta con la permisividad documentada en numerosos campos de fútbol de LaLiga".

A raíz de esto, han denunciado formalmente ante la Comisión Antiviolencia a nueve clubes (Athletic Club, FC Barcelona, Rayo Vallecano, CA Osasuna, Sevilla FC, Real Sociedad, RC Celta, Deportivo Alavés y CE Europa) por "la exhibición reiterada de símbolos, pancartas y mensajes de carácter antisemita".

Como ejemplo concreto, destacan una pancarta mostrada en el estadio de Osasuna con el lema «Israel suntsitu» (Destruye Israel), lo que consideran "una expresión directa de violencia e incitación al exterminio de una nación".

Ante esta situación, ACOM exige "coherencia" a LaLiga para que aplique la misma firmeza "contra quienes, en los campos de fútbol españoles, promueven el odio antisemita", reclamando por último que los recintos deportivos vuelvan a ser "espacios de neutralidad, respeto y convivencia, no trincheras ideológicas".