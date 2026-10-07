Iturralde González, 59 años: "Messi, para los árbitros, ha sido de los jugadores más nobles. Nunca buscaba el engaño"

La despedida que tuvo Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental ha desatado una ola de homenajes en el panorama deportivo internacional.

En la antesala de este emotivo adiós ante el público albiceleste, el programa radiofónico El Larguero de la Cadena SER dedicó parte de su emisión nocturna a repasar el legado de la leyenda rosarina, aportando una perspectiva poco habitual: la visión del estamento arbitral.

Eduardo Iturralde González, excolegiado internacional de 59 años y habitual analista arbitral del espacio conducido por Manu Carreño, intervino para ensalzar la conducta deportiva del astro argentino a lo largo de su carrera.

Frente a los constantes debates sobre registros goleadores, títulos y genialidades técnicas, el exárbitro vasco quiso detenerse en la honestidad competitiva de Messi sobre el césped.

La nobleza ante la presión

El colegiado vizcaíno destacó la templanza del atacante a la hora de afrontar el contacto físico y la presión ambiental en los estadios. En sus declaraciones, Iturralde subrayó el contraste entre la actitud del capitán argentino y las conductas habituales en el fútbol de élite:

"Vosotros sabréis lo que es Messi futbolista; yo os voy a hablar de lo que ha sido para los árbitros. Ha sido el jugador que podía habernos echado cada partido cien mil personas encima nuestro en cuanto a simulaciones, en cuanto a tirarse, y ha sido de los jugadores más nobles en un terreno de juego".

Leo Messi, en su despedida de la selección de Argentina. EFE

Mensaje para las nuevas generaciones

Iturralde hizo hincapié en la dureza con la que los zagueros rivales castigaban sistemáticamente al astro, valorando que jamás utilizara ese contexto para fingir infracciones o condicionar el criterio de los jueces.

En este sentido, aprovechó para lanzar una reflexión pedagógica dirigida a los futbolistas que inician su trayectoria profesional: "Porque mira que le han pegado y nunca buscaba tirarse, nunca buscaba... a ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes, que nunca buscaba el engaño".

Para concluir su análisis, el exárbitro remarcó el impacto que habría tenido una actitud fingidora en escenarios de máxima exigencia internacional: "Tú fíjate en la selección argentina: que busque el engaño, que se tire... le pone el partido al árbitro patas abajo".

Con estas palabras, el exárbitro español sumó un elogio singular a la figura de Messi, recordando que la grandeza del '10' no solo residió en su talento con el balón, sino también en un respeto intachable hacia el reglamento y la labor de los colegiados.