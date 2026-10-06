JJ Gabriel, en un partido con las inferiores del Manchester United. Manchester United

La liberación del joven JJ Gabriel, el nuevo caso Odegaard: un fichaje que tienta al Real Madrid en un laberinto legal

JJ Gabriel cumple este martes 16 años. La fecha, señalada desde hace semanas por algunos de los grandes clubes de Europa, no rompe automáticamente su vínculo con el Manchester United, pero sí transforma el escenario: el joven futbolista adquiere una vía para abandonar Inglaterra antes de los 18 gracias a su pasaporte irlandés y convierte una disputa interna en una oportunidad de mercado que el Real Madrid estudia con atención.

El club blanco está en el centro de una carrera en la que también aparecen el Barcelona, el Bayern de Múnich y el PSG. El entorno del jugador ha mantenido conversaciones con Madrid y Barça, aunque hasta este lunes no se había producido ningún contacto formal entre los clubes.

El United aún conserva su inscripción y se niega a aceptar la solicitud de baja presentada por su familia.

La situación evoca inevitablemente el caso de Martin Odegaard. Antes de elegir al Real Madrid en enero de 2015, el noruego recorrió algunas de las instituciones más poderosas del continente, entrenó con varios equipos y escuchó los proyectos deportivos preparados para él.

Tenía entonces 16 años y terminó decantándose por la entidad merengue después de valorar propuestas de Bayern, Liverpool, Arsenal y los dos grandes de Manchester.

JJ Gabriel afronta ahora su propio casting, aunque con diferencias importantes. Odegaard ya competía en el primer equipo del Stromsgodset y había debutado con la selección absoluta de Noruega; el inglés todavía no ha disputado un partido oficial profesional.

Su impacto se ha producido en categorías inferiores, dentro de una maquinaria mediática mucho mayor y con un conflicto legal y deportivo abierto con la entidad que lo ha formado.

De fenómeno viral a joya

Su nombre completo es Joseph Junior Andreou O'Cearuill, aunque el apellido familiar pasó a ser Gabriel. Nació en Londres en 2010, creció en Enfield y pasó por las canteras de Chelsea, Arsenal y West Ham antes de incorporarse al Manchester United.

El club de Old Trafford lo había detectado años antes, pero su llegada se produjo después de que la familia se instalara en Mánchester.

Su fama, sin embargo, precedió a sus actuaciones en Carrington. Cuando tenía nueve años apareció en un vídeo de habilidades que se viralizó bajo el sobrenombre de Kid Messi. La etiqueta lo acompañó desde entonces, aunque el joven ha tratado de desprenderse de una comparación demasiado pesada.

Su futbolista de referencia ha sido Neymar, una influencia más reconocible en su manera de conducir, engañar con el cuerpo y resolver en espacios pequeños.

JJ Gabriel puede actuar desde la izquierda, como mediapunta e incluso de delantero. Destaca por su equilibrio, el control orientado, la capacidad para girarse entre líneas y el manejo de las dos piernas.

JJ Gabriel recibió el premio a mejor jugador joven del Manchester United en la temporada 2025/26 Manchester United

Tiene todavía un físico en formación y debe mejorar su eficiencia durante los partidos, pero en Mánchester consideran extraordinaria su facilidad para generar ángulos de pase y remate donde otros solo encuentran rivales.

Su progresión explica la dimensión del pulso. Con 14 años se convirtió en el futbolista más joven en participar con el equipo sub18 del United y celebró el estreno marcando dos goles ante el Leeds.

Durante la temporada 2025/2026 anotó 26 tantos entre la liga y la FA Youth Cup, fue elegido mejor jugador sub18 de la Premier y recibió también el premio de su propio club.

Ya en el comienzo del nuevo curso, marcó tres goles en el triunfo del juvenil ante el Sabah en la UEFA Youth League. El Real Madrid siguió aquella actuación y mantiene informes muy favorables sobre un atacante que ha competido habitualmente contra rivales varios años mayores.

Sus registros acumulados alcanzaban en septiembre los 31 goles y seis asistencias en 34 encuentros de categorías inferiores.

Además, el fenómeno trasciende el campo. JJ Gabriel posee una audiencia masiva en redes sociales y un importante acuerdo con Nike, elementos poco habituales para un futbolista que hasta hoy tenía 15 años.

JJ Gabriel es patrocinado por Nike desde los 11 años. Redes sociales

Esa exposición multiplica su atractivo comercial, pero también la presión alrededor de cada decisión de una carrera que apenas comienza.

La ruptura con el United

El Manchester United llevaba tiempo preparando su salto gradual hacia el primer equipo. Gabriel entrenó inicialmente con los mayores bajo las órdenes de Ruben Amorim y siguió haciéndolo posteriormente con Michael Carrick.

Durante la pretemporada participó en un amistoso frente al Atlético de Madrid, aunque solo disputó los últimos ocho minutos y lo hizo como delantero, alejado de su posición más habitual.

Ahí empezó a ensancharse la distancia entre las dos partes. La familia entendía que el rendimiento del jugador merecía oportunidades más concretas; el United defendía un proceso prudente para no exponerlo antes de tiempo.

Gabriel viajó a varios amistosos sin participar, mientras otros jóvenes recién llegados disfrutaron de más minutos. Tampoco fue incluido en la lista principal para enfrentarse al Sabah en la Champions, requisito imprescindible porque todavía no tenía edad para entrar en la lista B de la UEFA.

El club tenía previsto acercarlo al récord de precocidad del primer equipo y contemplaba convocarlo contra el Brighton en la Copa de la Liga. Antes de que eso sucediera, JJ Gabriel y su familia comunicaron formalmente su voluntad de cancelar la inscripción.

Desde entonces se ha mantenido apartado de los entrenamientos, mientras el consejero delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox han intentado reconstruir una relación ya muy deteriorada.

No era el primer momento de tensión. En el verano de 2025, su entorno ya había valorado abandonar el United, pero una reunión de urgencia y la presentación de un itinerario hacia la élite consiguieron retenerlo.

Esta vez, la familia considera incumplidas algunas de las expectativas generadas entonces. En contraparte, desde Carrington sostienen que diseñaron para él un plan individual con participación de los departamentos médicos, físicos y técnicos del primer equipo.

Este lunes, el Manchester United publicó la foto oficial con JJ Gabriel entre los jugadores del primer equipo, pero no representa una reconciliación. La imagen se tomó el 8 de septiembre, antes de que su entorno presentara la petición de salida.

El United ha realizado varios intentos de acercamiento, pero asume ya que las posibilidades de volver a verlo con su camiseta son reducidas.

La oportunidad del Madrid

El Real Madrid lleva tiempo siguiendo al atacante y considera que reúne las condiciones de una apuesta estratégica.

La operación encaja con la política impulsada durante los últimos años: detectar talento de élite antes de su consolidación, anticiparse a la inflación del mercado y ofrecer una progresión flexible entre La Fábrica, el Castilla y el primer equipo.

El precedente de Odegaard sirve como reclamo y advertencia. El noruego llegó con un foco descomunal, alternó entrenamientos con el primer equipo y partidos con el Castilla, pero solo disputó 11 encuentros oficiales con el Madrid antes de encontrar estabilidad lejos del Bernabéu.

Martin Odegaard tenía 16 años cuando fichó por el Real Madrid en enero de 2015. Real Madrid

JJ Gabriel obligaría a construir un itinerario especialmente cuidadoso: tiene una capacidad técnica muy adelantada, pero continúa siendo un menor sin experiencia competitiva en el fútbol profesional.

El Bayern aparece como un adversario relevante por su historial de promoción de adolescentes, mientras el Barça ha ganado presencia alrededor del jugador durante las últimas semanas.

JJ Gabriel se ha estado preparando individualmente en Barcelona, aunque su estancia en la ciudad no supone que haya elegido al club azulgrana. PSG, Manchester City y Chelsea también han seguido su evolución, pero sus posibilidades no son idénticas por las restricciones de edad y registro.

El laberinto legal

El cumpleaños abre la puerta, pero no entrega la llave definitiva. El artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA prohíbe, como norma general, los traspasos internacionales de menores de 18 años.

Una de sus excepciones permite movimientos de futbolistas de entre 16 y 18 dentro del territorio de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, siempre bajo estrictas garantías deportivas, educativas y residenciales.

El Brexit complica el caso porque Reino Unido ya no pertenece a ese espacio. Un jugador que solo tuviera nacionalidad británica debería esperar normalmente hasta los 18 años para incorporarse a un club de España o Alemania.

JJ Gabriel, sin embargo, posee pasaporte irlandés gracias a la rama paterna: su padre, Joe O'Cearuill, fue futbolista profesional y disputó dos encuentros con la selección de la República de Irlanda.

Esa ciudadanía comunitaria es la baza que el Real Madrid podría utilizar desde hoy. Existe además ascendencia grecochipriota por parte de madre, pero la documentación relevante para la operación es el pasaporte irlandés del futbolista.

Aun así, no se trata de un mecanismo automático ni de un simple vacío normativo. La futura federación del jugador tendría que tramitar en el sistema TMS una solicitud específica y obtener previamente la autorización de la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol de la FIFA.

El club receptor debería acreditar una formación futbolística de máximo nivel, continuidad escolar o profesional, alojamiento apropiado, supervisión y un entorno de protección para el menor.

Cumplir 16 años tampoco permite a JJ Gabriel firmar inmediatamente un contrato profesional en Inglaterra. La normativa de la Premier establece que un futbolista no puede formalizar ese vínculo hasta los 17, aunque sí puede acceder antes a un acuerdo de formación.

JJ Gabriel tras recibir el premio de la Premier League a mejor jugador sub-18 Redes sociales

Además, su inscripción con el United continúa vigente hasta el final de la temporada y, durante ese periodo, su cancelación requiere el acuerdo del club, del jugador y de sus responsables legales, o una resolución vinculante de la Premier.

El United podría igualmente reclamar una compensación por los años de formación y estudia cómo defender sus derechos si un club europeo intenta incorporarlo.

Así se entiende la verdadera 'liberación' de este martes. JJ Gabriel no queda libre por cumplir 16 años, pero adquiere alternativas que ayer no tenía: puede aspirar a ser inscrito por un club comunitario, utilizar su nacionalidad irlandesa y escuchar proyectos fuera del Reino Unido.

El Real Madrid está colocado para aprovechar esa ventana, aunque antes deberá convencer al jugador, imponerse a Barça y Bayern y encontrar una salida reglamentaria que resista la oposición del Manchester United y el examen final de la FIFA.