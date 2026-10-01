Leo Messi expande sus lazos en el fútbol español y consuma la compra del CD Eldense

Leo Messi ya es propietario del Club Deportivo Eldense. El club alicantino así lo confirmó en la tarde de este jueves a través de un comunicado oficial en el que se mostraba ilusionado con la adquisición.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", empezó escribiendo la entidad azulgrana en su anuncio.

El Eldense recalcó que llega al club "una de las figuras más importantes de la historia del deporte", y que la compra del club por parte del astro argentino "marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social".

Con la llegada de Leo Messi y su capital la entidad alicantina quiere "consolidarse y crecer en el fútbol profesional". De hecho, el CD Eldense regresó esta misma temporada a la categoría de plata un año después de su descenso a Primera RFEF, por lo que claramente quiere asentarse en Segunda División para ampliar sus miras.

La compra definitiva, eso sí, está sujeta todavía a la aprobación del Consejo Superior de Deportes, aunque se espera que el organismo dé el visto bueno para que la transacción se complete.

La compra por parte de Leo Messi se produce incluso después de que hace un par de semanas un juzgado madrileño decretara el bloqueo preventivo del 15,8% de las acciones del CD Eldense.

Este paquete, en manos de la expresidenta Carolina Holguín, fue intervenido por una deuda pendiente con Pascual Pérez, anterior dueño de la entidad.

Un segundo club para Messi

A sus 39 años y cada vez con la retirada definitiva más cerca, Leo Messi sigue expandiendo sus lazos en el fútbol español.

Esta compra del CD Eldense es la segunda adquisición de un club que realiza el argentino en un corto periodo de tiempo. El pasado 16 de abril la UE Cornellà confirmó la compra de la entidad catalana por parte de la estrella argentina.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Cataluña. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, decía el comunicado emitido por el astro argentino.

Leo Messi CONMEBOL

La UE Cornellà milita esta temporada en el grupo 5 de Tercera RFEF y el impulso de Leo Messi busca llevar al equipo catalán a pelear por el ascenso a Segunda RFEF.

Ahora Messi redoblará sus esfuerzos y su atención con un club más modesto a su cargo como la UE Cornellà, y otro equipo dentro del fútbol profesional que requerirá todavía mucha más dedicación.