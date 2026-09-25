Yeremy Pino: "Esta Selección es muy joven y quiere comerse el mundo. Queremos ser la mejor generación de España"

Wembley, emblema del fútbol, estrenará este sábado la segunda estrella de España como campeona mundial. Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) jugará en 'casa', una ciudad de Londres en la que lleva un año viviendo como futbolista del Crystal Palace y a la que dice estar ya hecho.

Hasta se acuerda del grisáceo cielo londinense bajo el sol y el calor seco que azota a Madrid en la entrada del otoño. Nada que ver con el clima tropical de su hogar, las Canarias.

Yeremy se reúne con EL ESPAÑOL en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se ha reencontrado esta semana con la mayoría de ese grupo que dos meses atrás hizo historia. Incluidos sus inseparables: Lamine y Nico.

Yeremy Pino: "Queremos ser la mejor generación de España"

Sobre sus memorias del Mundial, las emociones del mejor verano de su vida y lo que está por venir, que es mucho -¿cómo no va a serlo defender la estrella en casa dentro de cuatro años?-, habla 'Yere' con ese toque especial que persigue a los canarios.

Tiene 23 años. Es decir, para 2030 serán todavía 27. Un futbolista con tablas en el vestuario que dirige Luis de la Fuente -recién renovado para los próximos seis años- y con sus mejores partidos con la Selección aún por llegar. En definitiva, un crack con pasado, presente y mucho futuro para la campeona del mundo.

Yeremy Pino sonríe durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- Han pasado dos meses desde la final del Mundial, es la primera concentración de la Selección desde entonces. ¿Cómo te cambia la vida cuando eres campeón del mundo? ¿Qué notaste durante tus vacaciones y después en tu vuelta al trabajo a Inglaterra?

R.- Fuera del fútbol, en verano, pues con toda la gente, ¿no? El cariño, el fanatismo que hay en España. Que ya era muy grande, porque creo que estamos haciendo las cosas muy bien estos años atrás y, la verdad, es que se ve todo el trabajo que hemos hecho. Eso se agradece mucho porque la gente lo valora.

Y en Inglaterra pues más de lo mismo. Al final, ahora en el equipo soy el campeón del mundo y la gente está todo el rato con la coña. La verdad es que super bien, agradecido de todo el cariño que nos dan. Poco más se puede pedir.

P.- Te fuiste de casa con 13 años para perseguir esto. Si el Yeremy de entonces pudiera ver al campeón del mundo de hoy, ¿qué crees que le sorprendería más: haber ganado el título o todo lo que ha tenido que pasar por el camino?

R.- Pues todo lo que ha tenido que pasar por el camino. Irme de casa a los 13 años, alejarme de mis amigos y de mi familia, romperme un cruzado, irme de mi segunda casa [Villarreal], llegar a la Premier...

El camino ha sido duro, muy duro, pero gracias a mis amigos y a mi familia, a mi gente, pues se consiguieron todas estas cosas, todos estos objetivos que a día de hoy pues lo digo con mucho orgullo en casa y donde vivo yo. Estoy muy agradecido por todo.

Yeremy Pino, ante la cámara de EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- Algo como el Mundial genera muchas emociones, también en vuestras familias. Aquellos días escuché a tu abuela en la radio y hablaba del orgullo que sentían todos, también de todo lo que había luchado tu madre por ti. ¿A qué se refería con esto último?

R.- En la isla tenemos la famosa frase de 'cuando sales, siempre vuelves'. Porque no aguantas, porque eres más joven, porque la tierra te tira y la verdad es que mi madre se preocupó en que yo no bajara los brazos, en que yo insistiera, en que tirara la puerta todos los años. Estoy muy agradecido tanto a ella como a mi padre.

Siempre han estado detrás mía, siempre ha intentado que sea mejor persona antes que mejor futbolista y lo que conlleva, ¿no? Al final los valores que te inculca la familia es lo que te llevas en la vida. El pelear, el nunca rendirte. Que te pierdes muchas cosas, pero el día de mañana lo valoras porque eso te hace ser diferente y la verdad es que muy agradecido a mi familia

P.- Ahora sois responsables de que ahí, justo en el pecho, haya otra estrella. Cuando el sábado salgáis a Wembley y en los partidos que vendrán después, incluso en la Eurocopa, ¿qué crees que tenéis que hacer para que esa segunda estrella no pese?

R.- Seguir haciendo lo que estamos haciendo. Como cuando ganamos la Eurocopa, pues igual, a seguir. Ganar cada partido, seguir con el récord que siempre lo nombramos aquí, seguir con los partidos invictos.

Creo que eso nos va a seguir dando confianza para lo que viene, porque ahora viene la Nations League, Eurocopa y queremos seguir ganando más. Esta generación es muy joven y quiere comerse el mundo y queremos ser la mejor generación de España, si Dios quiere.

Yeremy Pino mira el escudo de la Selección, con las dos estrellas, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- Tengo la sensación de que el fútbol no ha sido del todo justo contigo en las fases finales con la Selección. En 2022 no tuviste minutos, la Euro te la pierdes tras romperte el cruzado y este verano, cuando juegas, tienes esa lesión en el hombro. ¿Qué piensas en ese momento y cómo te motivas a partir de ahí para el resto del torneo?

R.- Pues cada día que me levanto, sinceramente, me siento agradecido. Primero de estar aquí, de poder compartir vestuarios y concentraciones con este equipo, que es una locura. Si no estuviera aquí, los admiraría porque en el campo es una locura y como persona son... Y eso, es lo primero de todo que me hace luchar por cada momento que estoy aquí.

Es lo que intento hacer cada día porque, al final, el puesto seguro no lo tiene nadie. Algún día algún compañero bajará y tendrá que estar el otro para seguir dejando España en lo más alto. Y eso es lo que verdaderamente me motiva porque algún día llegará mi momento. Creo que lo ha sido igualmente. Estar aquí ya es 'mi momento'. Si llega dentro del campo, pues aprovecharlo.

P.- Imagino que ayuda mucho la confianza que os transmite De la Fuente. Acaba de renovar hasta 2032, con un contrato nunca visto en la Selección, y está nominado a mejor entrenador del mundo. ¿Crees que, por fin, se es justo con el seleccionador dentro y fuera de España?

R.- Ya te digo: hemos ganado la Nations, la Eurocopa, él en las inferiores ha hecho lo que ha hecho. Que le den el valor ahora, sea tarde o temprano, se lo merece. Algún día iba a llegar, él sabe que tiene la confianza de todo de todo el equipo, de toda la Federación.

Yo estoy muy feliz de que está aquí porque a mí también me ha ayudado mucho, me ha hecho sentirme como en casa cada vez que vengo, y la verdad que super agradecido.

Yeremy Pino posa para EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- Saber que el míster estará en las tres próximas fases finales es un seguro. Quiero preguntarte por el Mundial de 2030. Sé que aún está lejos, pero me es inevitable. Se jugará en España, defenderéis la corona y ti te pillará con 27 años. ¿Qué te imaginas si te pongo a pensar en ese torneo?

R.- Fua, pelos de punta. Al final, defender esta estrella en España pues debería ser algo especial. También que a lo mejor se juega en Las Palmas, que he visto que están ahí peleando porque se pueda jugar. Es una ilusión más que se suma a la mochila. Lo miro con ganas, pero también pensando en el presente que viene la Nations League, la Eurocopa, luego otra Nations. Queremos todo.

P.- Y una final en España, entiendo. Que Marruecos nos quiera 'quitar' la final, que ahora parezca que no esté tan claro que Infantino nos la dé. ¿Qué pensáis de todo eso en el vestuario? ¿Os preocupa, os molesta que la final pueda no ser en España?

R.- Dentro no lo hablamos, sinceramente. A día de hoy, al menos, no. No sé si en algún momento lo hablaremos. Pero bueno, al final cada uno quiere que se juegue en casa y es entendible por ambas partes. Es verdad que yo pienso, personalmente, que Bernabéu y Camp Nou son los mejores escenarios para para una final del mundo. Espero y ojalá que se pueda dar ahí, que nosotros podamos llegar a la final porque, vuelvo a decir, se me ponen los pelos de punta...

P.- Hombre, defender la estrella en tu casa. No se ha tenido que dar ninguna vez en la Historia.

R.- Sería un plus más para que este grupo se dejara el alma por hacer historia.

Retrato de Yeremy Pino durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández EL ESPAÑOL

P.- Por último, en unos días se cierra la votación del Balón de Oro. ¿A quién crees que se lo darán?

R.- Sinceramente, yo votaría a los de España. No porque juegue con ellos, sino porque creo que han hecho un Mundial de locos: Fabián, Pedri, Lamine, Rodri... Creo que se lo merecen por delante de todos. Han hecho temporadones también en su club, tanto Lamine como Pedri en el Barça, como Fabián con la Champions.

Sé que Pedri no está [nominado al Balón de Oro]. Estaba diciendo antes que estoy muy enfadado por ello. Pero bueno, yo creo que un jugador español se lo merece más que nadie.