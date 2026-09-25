Jesús Gallego, periodista: "Si tú quieres persistir en Vinicius y Mbappé, ya te han demostrado que no entran en esa disciplina"

El encaje táctico y el rendimiento de las estrellas del Real Madrid siguen acaparando el debate en este inicio de temporada. La dupla formada por Vinicius y Kylian Mbappé genera cada vez más dudas respecto a su compromiso defensivo colectivo.

Sobre esta situación se ha pronunciado de forma contundente el periodista Jesús Gallego en 'El Larguero' de la Cadena SER, analizando el presente de ambos atacantes y el dilema que afronta el banquillo madridista.

Uno de los focos principales de su intervención fue el estado físico del brasileño y los crecientes rumores sobre una posible pérdida de la titularidad. Ante esto, Gallego descartó una decisión drástica por parte del club: "...hablar de que estamos hablando de que Vinicius a corto plazo se va a convertir en suplente en el Real Madrid. Yo no lo veo".

Sin embargo, el periodista reveló un problema físico que afecta directamente al extremo, señalando un exceso de peso que merma su explosividad habitual.

"Yo creo dos cosas. Primero, me cuesta verlo. Vaya, Vinicius tiene que adelgazar 2 kg o más y en el club lo sabe", aseguró Gallego, añadiendo después un matiz preocupante sobre su evolución: "2 kg o más tiene que adelgazarlos que no los tenía en su mejor momento. Y cuando un futbolista los tiene y no los pierde, algo está mal".

Más allá del estado de forma individual, el análisis profundizó en el grave desequilibrio táctico que genera la presencia simultánea de Vinicius y Mbappé cuando el equipo pierde el balón. Según el comunicador, el cuerpo técnico ha detectado claramente esta carencia.

"Y segundo, eh, aunque Vinicius siga jugando, yo creo que Mourinho y el cuerpo técnico ya saben, porque se ve en las imágenes de los partidos, que cuando Vinicius y Mbappé juegan y no bajan y no defienden y no recuperan y pierden un balón y no ayudan en la recuperación del equipo, el equipo sufre", detalló.

Esta falta de sacrificio ha sido una constante en los primeros compases del curso. Para concluir, Gallego lanzó una advertencia sobre el peligro de mantener este esquema sin exigir mayores responsabilidades.

El periodista sentenció con una crítica directa: "Si tú quieres persistir en Vinicius y Mbappé, que ya te han demostrado en estos dos meses de competición que no entran en esa disciplina, te estás arriesgando".

Con estas declaraciones, el debate queda abierto sobre el gran reto del Santiago Bernabéu: encontrar la fórmula para lograr que el indiscutible talento ofensivo de ambas estrellas no termine comprometiendo la solidez estructural del conjunto blanco durante el resto de la temporada.