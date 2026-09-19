Raphinha, con un hat-trick, guía a un Barça imparable ante el Sevilla para mantener el pleno de victorias en esta temporada

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El Barça aún no ha tocado techo esta temporada... y Raphinha tampoco. Son ya once goles en siete partidos. Quién dice ahora que el equipo necesita un '9'. El brasileño conquistó el Sánchez-Pizjuán con un hat-trick. Él solo fue capaz de remontar un partido peligroso ante un correoso Sevilla [Narración y estadísticas del partido: Sevilla 1-3 Barça].

Los azulgranas afrontarán el parón de selecciones desde la tranquilidad que genera verse en lo más alto de la clasificación. Esta jornada ya solo tienen las de ganar, puesto que con el Atlético de Madrid - Real Madrid que se disputará el domingo (16:15 horas), uno va a perder puntos.

A tenor del resultado, cualquiera que no haya visto el partido puede pensar que fue una victoria cómoda. Nada más lejos de la realidad. El triunfo más trabajado de este curso. Los de Luis García Plaza dieron la talla y le compitió de tú a tú al líder, pero fueron incapaces de mantener el ritmo tan alto de partido que propusieron en la primera mitad.

El Sevilla fue el primero en golpear por medio del gol de Fofana pasado el primer cuarto de hora. Magnífica llegada de Félix Correia hasta línea de fondo, poniendo un exquisito centro que remató con todo el francés que llegaba desde atrás, imparable para Livakovic.

El croata fue la gran sorpresa en el once de Hansi Flick. No le gustó al alemán el debut de Szczesny ante el Racing, después de jugar durante toda la segunda parte debido a la lesión de Joan García. El polaco regaló un gol y al de Heidelberg ese pasotismo no le gusta.

Para desgracia de los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la alegría que provocó el 1-0 tan solo duraría cuatro minutos. Fue el tiempo que necesitó Raphinha para fabricarse el primero de los tres goles que acabaría marcando en el partido.

Andreas Christensen, que hasta que tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión estaba haciendo un gran partido, filtró un pase magnífico para el desmarque del brasileño, que dejó en el sitio a Sangante con un recorte y definió de maravilla ante Vlachodimos.

Es, posiblemente, el jugador más en forma de Europa y el Sevilla no supo cómo frenarle. La zaga duplicó esfuerzos para evitar que Lamine marcara diferencias y aunque el extremo se marchó sin marcar, sí volvió a ser determinante con sus asistencias.

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