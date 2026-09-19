Mourinho: "Es tarde para hablar de los penaltis de hace 2 fechas. La pregunta es: ¿Qué pienso de que el Elche acabara con 11?"

Mourinho elevó el tono en la víspera del derbi ante el Atlético de Madrid al responder a las preguntas sobre los penaltis señalados dos jornadas atrás.

El entrenador del Real Madrid consideró que ese debate ya no tiene recorrido, pero introdujo una queja por el último encuentro liguero ante el Elche, al que reprocha no haber terminado con un futbolista menos.

Aun así, evitó cuestionar al colegiado del Metropolitano -Ortiz Arias- antes del partido de este domingo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

"Ahora es tarde. Después de esa jornada, hemos tenido otra", sostuvo Mourinho. "Pienso que me podrías hacer una pregunta clara y obvia: ¿qué pienso de que el Elche acabara el partido con once jugadores?".

El portugués dejó la reflexión en el aire y descartó entrar en una polémica arbitral abierta antes de viajar al estadio rojiblanco.

"Prefiero decir que, a pesar de que hace una semana sabíamos del árbitro, es que si le han nominado es porque tiene calidad. Prefiero no hablar de árbitros antes de los partidos y el de mañana tiene mi confianza. Veremos después", añadió el técnico blanco.

Dos victorias en el Metropolitano

"No sé si lo voy a conseguir. Mi intención y la de los jugadores es esa. Hemos intentado encontrar pequeños periodos para trabajar cosas a mejorar, y esto es un proceso. Hay gente que entrena a sus clubes por hasta 10 años seguidos y se habla de procesos y tiempo para progresar, imagínate cuando llevamos poco tiempo juntos.

Hay que mejorar, pero también hay que conseguir resultados. Existen cosas para mejorar. Tenemos confianza en nosotros, pero también la humildad de que hay que trabajar".

Mbappé entrenando este sábado con el Real Madrid. EFE

Penaltis de hace dos jornadas

"Ahora es tarde. Después de esa jornada, hemos tenido otra. Y en esta otra jornada, había más preguntas que me podrías hacer. Pienso que me podrías hacer una pregunta clara y obvia: ¿qué pienso de que el Elche acabara el partido con once jugadores?

Pero si vamos por ahí... Prefiero decir que, a pesar de que hace una semana sabíamos del árbitro, es que si le han nominado es porque tiene calidad. Prefiero no hablar de árbitros antes de los partidos y el de mañana tiene mi confianza. Veremos después".

Hablar después de Simeone

"No sabía a qué hora tenía Simeone su rueda de prensa. No nos venía bien porque teníamos trabajo y reuniones con jugadores. Después he salido a sprint para intentar ver lo máximo del partido del Bernabéu. ¿Por qué sacaría ventaja de hablar antes o después de Diego?".

¿Partido especial para Vinicius?

"Pienso que para todos es especial. A lo mejor los jugadores que llevan más tiempo delante de ese histórico 'ultra-negativo' que habéis dicho antes... pero no creo. Estamos juntos. Un derbi es cultura, historia del fútbol y de la ciudad. Significa siempre algo más".

La camiseta de Ceuta

"Yo hablo de fútbol".

El Barça juega mejor

"Pienso que histórica y culturalmente, el Real Madrid no puede estar comparándose con nadie. Por eso no voy a compararnos con ningún equipo. Hablo de nosotros, hablo de nuestros problemas, hablo de las cosas que tenemos que mejorar. A pesar de entender que cada vez más es difícil escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.

Seguimos nuestro trabajo, con humildad, sin ningún problema por ser conscientes de lo que tenemos que mejorar. Pero también somos muy conscientes del poder que tenemos individual y colectivamente. En los tres partidos que hemos llegado a los minutos finales con necesidad de marcar para ganar o empatar, como en el Betis, terminamos con una fuerza física y psicológica superior. No es normal estar ganando 2-0 al Elche e ir empate en el minuto ochenta y algo.

Pero tampoco es normal ir empate en el minuto ochenta y algo y que el equipo cambie, marque y gane. Tampoco es normal ir perdiendo ante el Betis y que Espí marque un gol increíble -que fue anulado- y tener un penalti que se falla. Este equipo tiene la fuerza de un grupo. El campeonato es una maratón".

Nivel del Atleti

"No quiero comparar plantilla con plantilla, a Oblak con Courtois, a Romero con Rüdiger... No voy a ir por ahí. Es una plantilla fuerte, con muchas soluciones, con un entrenador inteligente que elige a jugadores con su ADN. Son muchos años de trabajo. Es un equipo que, para mí, considero que va a estar luchando por el campeonato".

El juego del Madrid

"Evolucionando de acuerdo con mis jugadores. Una cosa es la idea del fútbol que más te gusta en diferentes momentos del juego y otra es lo que tú puedes hacer con los jugadores que tienes. Una de mis cualidades de entrenador, que para algunos puede ser buena y para otros mala, es que siempre me intento adaptar al potencial y a las cualidades de los jugadores que tengo. Con mi Inter podía estar tres días en bloque bajo que no nos metían gol ni muertos.

¿Si me gusta defender en bloque bajo? Me gusta saber defender en bloque bajo. Es muy difícil que un partido no pases por un momento de bloque bajo. Tienes que saber estar en esos momentos, y en eso estamos trabajando. No significa que es lo que queremos, pero hay que tener humildad de saber que vamos a pasar en La Liga y en la Champions por momentos como estos".

¿Le motiva más un derbi o un Clásico?

"Me motiva cada día. Entiendo que lo dices con respeto y te respondo igual. Mi carrera, desde el primer hasta el último día, va a ser igual. No es la edad o la experiencia la que me hace cambiar mi modo de ser o estar. Me motiva igual jugar contra el Villarreal la próxima jornada, que un derbi o un Clásico. Los Clásicos y los derbis son historia y cultura, y por eso tienen algo más. Pero si hablas de motivación, eso está cada día".

Mourinho en el entrenamiento de este sábado del Real Madrid. EFE

Los derbis de su carrera

"Cuando vistes la camiseta de un club, pasas a sentir como aficionado el significado de todo esto. No hay derbi en el que vayas por la calle y no te digan que vas a matar al rival. Es una situación que o te aíslas, y no tienes contacto con el mundo exterior, o captas el mensaje. Todos ellos son derbis especiales. Lo que me ha sorprendido más, por lo inesperado, fue el Milan - Inter.

Pensaba que era un derbi con un poco de odio y me sorprendió porque tienen buena relación, son amigos y el odio está un poco más al norte [la Juventus]. En Portugal, por ejemplo, es misión imposible. En Turquía ni te cuento... -risas-".

Elogios de Simeone

"Se dicen tantas tonterías durante tu carrera... Si vas atrás, no hay ninguno que no hayamos dicho tonterías influenciados por el momento o incluso las decimos estratégicamente. Al final, o respetas o no respetas. El día que me contactaron si podía hablar de Simeone en un documental hace unos años no tardé en aceptar ni un minuto. Él sabe lo que pienso. Otra vez somos rivales, pero también compañeros de guerra".

Un parón largo

"Mira, ¿qué podemos hacer? Solo nos podemos adaptar. En nuestro caso, imagínate. Se quedan cuatro jugadores durante 15-20 días. Después van a llegar tres días antes del Villarreal. Vinicius y los brasileños volverán de India, Valverde va a dar la vuelta al mundo para venir, los europeos jugarán cuatro partidos duros en la Nations League. Son muchos partidos.

En mi caso, es muy duro el parón porque viene el Villarreal y de seguido la Roma. Pero al mismo tiempo significa que tenemos jugadores muy buenos que van con sus selecciones. A ver qué acceso tenemos a los datos de los entrenamientos que hacen, pero intentaremos ser lo más clínicos posible".

Tchouaméni no va con Francia

"No he tenido ninguna influencia en la decisión de Zidane. No hemos tenido ningún contacto y me ha pillado de sorpresa. Han charlado entrenador y jugador, y han llegado a la conclusión de que lo mejor para él es tener tiempo para hacer la pretemporada que no ha hecho. El entrenador ha comunicado su visión de la decisión, cuenta con él para el futuro y estamos de acuerdo de que es un privilegio. Tendrá sus días de descanso después del derbi y luego la pretemporada que no ha tenido para estar más fuerte".

100 días de su regreso

"La nota que me doy aquí es que he dado el máximo. Lo tengo que hacer todos los días a todos los niveles. En mi caso, no se trata solo de entrenar y jugar. En mi forma de ver, implica mucho más en la construcción de un club. No me doy nota. No creo que sea perfecta ni negativa. La nota es 'he dado el máximo', y así voy a continuar".

El 5-2 de 2025

"No soy pesimista. No quiero pensar en para bien ni para mal. Tú como periodista haces la pregunta para bien y para mal. Y yo como entrenador solo respondo para bien. Espero que vaya bien".