Laporta ataca al Madrid para pedir 300 M€ al socio culé: "Si tiene problemas, le recalifican un terreno y tan panchos"

Joan Laporta utilizó la Asamblea General de Socios Compromisarios del Barcelona para reivindicar la recuperación económica del club, solicitar nuevas herramientas de financiación para culminar el Espai Barça y lanzar un reproche directo al Real Madrid.

Sin citarlo expresamente, el presidente azulgrana aludió a la operación urbanística de Valdebebas, aprobada inicialmente este verano por el Ayuntamiento de Madrid, con una frase que elevó el tono de su intervención: "A nuestros adversarios, cuando tienen un problema les recalifican un terreno y tan panchos".

La afirmación llegó durante el tramo económico de su discurso, después de que Laporta avisara de que "no hay espacio para la autocomplacencia" y defendiera la necesidad de que el Barcelona siga creciendo.

El presidente pidió a los compromisarios que respaldaran ampliar la financiación del Espai Barça en 300 millones de euros y una emisión de bonos de otros 210 millones para reforzar la liquidez y sostener la competitividad deportiva.

La operación de Valdebebas

El comentario de Laporta se refiere a Madrid Innovation District, el proyecto con el que el Real Madrid pretende transformar una parte de los terrenos de su ciudad deportiva de Valdebebas en un entorno dedicado a la innovación, la tecnología, la formación y los servicios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó inicialmente a finales de julio la modificación del Plan General que permite iniciar su tramitación. La modificación afecta a 448.000 metros cuadrados de edificabilidad en terrenos de titularidad madridista.

Render del Madrid Innovation District incluido en el programa electoral de Florentino Pérez Cedida

El valor estimado del suelo también es el dato que explica la dimensión del debate. Un informe de Savills incorporado a la documentación urbanística cifra la valoración resultante en 360,1 millones de euros, frente a unos 70 millones con el uso deportivo previo.

Es decir, el cambio de planeamiento puede aumentar el valor teórico de los terrenos en alrededor de 290 millones, una cifra que ha alimentado las críticas de la oposición municipal y que Laporta empleó como argumento para comparar la situación del Madrid con las exigencias financieras que afronta el Barcelona.

Usos privados y cesión pública

La acusación de Laporta simplifica, no obstante, una actuación urbanística que combina nuevos usos privados con cesiones para la ciudad. El proyecto abre la puerta a oficinas, hoteles, espacios comerciales y fórmulas de alojamiento temporal, además de un hospital y una universidad privados.

En la distribución prevista, 276.000 metros cuadrados se reservan para equipamientos privados y 172.550 para actividades terciarias, entre ellas oficinas y hospedaje.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que la modificación no se limita a cambiar el destino de unos terrenos para favorecer al Real Madrid. El Consistorio sostiene que obtendrá gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados de suelo público dentro de la operación.

De esa superficie, cerca de 166.000 metros cuadrados se destinarán a zonas verdes, conectadas con el Bosque Metropolitano y el entorno del arroyo de la Plata; el resto se reservará para equipamientos públicos vinculados a la innovación y la tecnología.

La cesión anunciada equivale a 22,4 hectáreas para redes públicas, viarios, áreas verdes y dominio público hidráulico. El gobierno municipal argumenta además que se mantienen instalaciones deportivas, aunque su peso en la edificabilidad final será menor que en la regulación vigente.

El contraste con el Espai Barça

La referencia al Madrid llegó en una Asamblea marcada por la financiación del nuevo Spotify Camp Nou. Laporta pidió autorización para actualizar en 300 millones de euros la financiación del Espai Barça, que inicialmente se situó en 1.485 millones.

El presidente atribuyó la necesidad de esa ampliación a retrasos en las obras, al aumento de las intervenciones previstas y al encarecimiento de materiales derivado de los conflictos internacionales.

"El Palau no entra en estos 300 millones. Estamos buscando otras fórmulas", explicó Laporta, antes de solicitar también autorización para emitir bonos por 210 millones. Según el dirigente, esa inyección de liquidez no alterará las cuentas ordinarias ni la política deportiva del club.

Imagen del Camp Nou durante un partido. FC BARCELONA

Laporta presentó el regreso al Spotify Camp Nou como la palanca indispensable para completar la recuperación económica. Aseguró que el Barcelona superó los 1.000 millones de euros de ingresos tras volver al estadio en noviembre y situó el objetivo futuro en 1.250 millones.

"La culminación del Spotify Camp Nou es imprescindible para crecer", sostuvo.

El presidente cerró su intervención con una petición de respaldo a los compromisarios. Barcelona reclama más financiación para completar su gran proyecto patrimonial; Madrid avanza en una operación urbanística que puede alterar de forma profunda los usos y el valor de Valdebebas.

Laporta decidió unir ambos asuntos en una frase que, más que resolver el debate, lo trasladó directamente a la rivalidad institucional entre los dos clubes.