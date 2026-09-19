Julio Pulido, periodista: "¿Balón de Oro de Lamine? Ni Messi, ni Iniesta ni Xavi se autoproclamaron los mejores"

Julio Pulido ha cuestionado la forma en la que Lamine Yamal ha defendido públicamente su candidatura al Balón de Oro.

El periodista de la Cadena SER considera que el extremo del Barcelona ha entrado en una campaña personal que no favorece la imagen del premio ni la del propio futbolista, pese a reconocer su extraordinaria personalidad sobre el terreno de juego.

Lamine Yamal se situó junto a Kylian Mbappé como uno de los dos mejores jugadores del mundo y sostuvo que, por los títulos conquistados durante la temporada, merece imponerse en la votación.

El azulgrana es uno de los 30 nominados al Balón de Oro de 2026, cuya gala se celebrará el 26 de octubre en Londres, en un evento organizado por France Football y la UEFA.

En El Larguero, Pulido cargó contra lo que interpreta como una sucesión de mensajes de los aspirantes para reforzar su posición antes de la elección. "En cuanto al Balón de Oro, lo que le faltaba a este premio absolutamente injusto y delirante es que cada uno de los candidatos a ganarlo hagan campaña", afirmó.

El periodista puso como referencia a tres grandes iconos del Barcelona y del fútbol español. "Ni Messi ni Iniesta ni Xavi se autoproclamaron como los mejores jugadores del mundo. Queda un poco indecoroso que diga que es el mejor junto a Mbappé", señaló Pulido.

La reflexión llega después de que Lamine defendiera su candidatura en una entrevista con Jorge Valdano. El atacante sostuvo que el galardón debería distinguir al mejor futbolista, por encima de una discusión exclusivamente ligada a las cifras o al palmarés colectivo, y se incluyó junto al delantero del Real Madrid entre los grandes referentes del momento.

Lamine Yamal, con el FC Barcelona. Europa Press

Para Pulido, esa defensa pública resta valor al reconocimiento individual. "Debería dejar que sean los demás los que juzguen si eres el mejor. Tiene más valor que sean otros los que digan que eres el mejor del mundo y no tú", añadió.

La crítica del colaborador de la SER no se limita al debate sobre el premio. Pulido admitió que la precocidad de Lamine se explica, entre otras razones, por una confianza poco habitual para su edad.

"Lamine tiene muchísima personalidad. Otra cosa es que sea la personalidad que mejor le convenga en un futuro, pero no se esconde de nada", apuntó Pulido. La cuestión, según su diagnóstico, está en que ese carácter no derive en un exceso de seguridad que termine afectando a su evolución.

"Su excesiva seguridad puede ser algo que se vuelva en su contra en el futuro", concluyó el periodista. El debate queda instalado a más de un mes de la ceremonia: Lamine ha verbalizado con claridad su ambición, mientras voces como la de Pulido reclaman que el veredicto llegue desde el campo, los resultados y la valoración ajena.