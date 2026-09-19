Los jugadores del Real Madrid celebran un gol en la final de la Copa Intercontinental sub20 Europa Press

La Fábrica del Real Madrid se consagra en el Bernabéu y conquista la Intercontinental sub20 en una histórica final

El Real Madrid conquistó la Copa Intercontinental sub20 tras imponerse por 3-1 al Santiago Wanderers en el Santiago Bernabéu.

La generación dirigida por Álvaro López, vigente campeona de la UEFA Youth League, resolvió una final de tensión creciente, marcada por la inferioridad numérica del conjunto chileno desde la primera media hora y por tres expulsiones visitantes.

El título confirma el momento de La Fábrica y otorga a los blancos un trofeo de dimensión internacional en un escenario reservado a las grandes citas.

El Bernabéu acogió por primera vez la competición que enfrenta a los campeones juveniles de Europa y Sudamérica. El Madrid llegó como ganador de la Youth League y el Wanderers como campeón de la Copa Libertadores sub20, lograda tras derrotar al Flamengo en la tanda de penaltis.

El arranque confirmó que el conjunto de Valparaíso no iba a renunciar a competir. Wanderers incomodó al Madrid con intensidad, disputas constantes y un planteamiento que reducía espacios para los futbolistas blancos.

La final, sin embargo, tomó otro rumbo en el minuto 29: Alexander Dubó fue expulsado y dejó a su equipo con un hombre menos.

El Madrid empezó a someter el encuentro con posesiones más largas y encontró premio antes del descanso. Daniel Yáñez asumió la responsabilidad en una falta directa y puso el 1-0 con un lanzamiento preciso que superó a Fabiano Avello.

Alexander Dubó fue expulsado en la final de la Intercontinental sub20 Europa Press

El extremo convirtió la superioridad blanca en ventaja, aunque el marcador no reflejaba todavía la capacidad de resistencia del campeón sudamericano.

La reanudación devolvió incertidumbre a la final. Santiago Wanderers, pese a jugar en inferioridad, encontró el empate en el minuto 49 por medio de Christian Silva. El gol obligó al Madrid a comenzar de nuevo y recordó que el dominio territorial no basta en una final.

Los chilenos sostuvieron su plan durante más de media hora, defendieron cerca de su área y trataron de encontrar salidas rápidas para mantener el partido abierto.

El desenlace llegó cuando el desgaste y la inferioridad numérica acabaron por pasar factura. Fran Santamaría, uno de los jugadores que Álvaro López había reservado inicialmente en el banquillo, firmó el 2-1 en el minuto 81 y quebró la resistencia de Wanderers.

El delantero apareció en el momento decisivo para inclinar definitivamente una final que se había complicado más de lo previsto para el campeón europeo.

Wanderers acabó con 8

El tramo final se convirtió en un episodio de tensión. El cuadro chileno vio dos tarjetas rojas más, para Valenzuela y Carvacho, y terminó con ocho jugadores.

La acumulación de sanciones, siete tarjetas en diez minutos -y 11 en total-, retrató la dureza con la que Wanderers intentó prolongar su supervivencia competitiva, pero también dejó el desenlace sin margen para una reacción.

Fran Santamaría metió el gol del 2-1 en la Copa Intercontinental sub20. Europa Press

Con el rival desbordado por las circunstancias, Roberto Martín puso el 3-1 definitivo y selló una celebración completa para el Madrid. El delantero, también suplente al inicio, aprovechó el tramo final para redondear la victoria y certificar el primer título intercontinental de esta generación.

El triunfo no solo añade una copa al palmarés de la cantera blanca. La final en el Bernabéu ofreció a sus jóvenes futbolistas un examen de presión, un rival incómodo y la obligación de responder después de encajar un empate inesperado.

Yáñez abrió el camino, Santamaría resolvió el partido y Roberto Martín cerró una jornada histórica: La Fábrica ganó en casa la Intercontinental sub20 y confirmó que su último éxito europeo no fue un episodio aislado. Ojo al Madrid que viene.