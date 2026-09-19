El éxito de Harry Kane fuera del fútbol: una cartera inmobiliaria de más de 15 millones de euros y una marca de ropa sostenible

Harry Kane ha convertido sus ingresos como futbolista en una cartera de inversiones que va mucho más allá de los contratos publicitarios. El delantero del Bayern de Múnich y capitán de Inglaterra ha apostado principalmente por el mercado inmobiliario, la nutrición, la tecnología deportiva y las empresas vinculadas a la sostenibilidad.

Su principal proyecto empresarial es Edward James Investments, una sociedad inmobiliaria creada junto a su familia. El nombre procede de uno de los nombres del futbolista y la compañía cuenta con la participación de sus padres y de su hermano Charlie Kane, que también ejerce como su representante. La empresa se dedica a la adquisición y gestión de propiedades, especialmente viviendas destinadas al alquiler.

La cartera inmobiliaria de Kane estaba valorada inicialmente en unos 13,1 millones de libras, aunque posteriormente habría aumentado hasta superar los 15 millones. Entre las operaciones atribuidas a la sociedad figura la compra de un apartamento en Londres por alrededor de 500.000 euros. El futbolista ha seguido así una estrategia habitual entre los deportistas de élite: invertir en inmuebles para generar ingresos estables y proteger su patrimonio cuando termine su carrera.

Kane también ha destinado parte de su dinero a la ropa deportiva sostenible. En 2024 se convirtió en inversor principal y embajador de Reflo, una marca británica especializada en prendas de rendimiento para el deporte, especialmente el golf. La compañía emplea poliéster reciclado procedente de plásticos de un solo uso y captó alrededor de un millón de libras en su primera ronda de financiación.

La relación encaja con una de las grandes aficiones del delantero, que practica golf con hándicap muy bajo. El acuerdo no se limita a la promoción de camisetas y pantalones: Kane participa como accionista y la marca anunció que plantaría 500 árboles por cada gol marcado por el jugador durante la temporada 2023-2024 con el Bayern y la selección inglesa.

Su cartera incluye además inversiones en Bio&Me, una empresa de alimentación centrada en la salud intestinal, y 3Bears, compañía germano-británica dedicada a productos de avena. En el ámbito tecnológico, Kane participó en una ronda de financiación de OxeFit, fabricante de equipos de entrenamiento que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos.

El futbolista también se ha acercado al entretenimiento deportivo. En 2025 entró en el capital de Seat Unique, una plataforma de entradas premium y experiencias para acontecimientos deportivos y musicales. Asimismo, se convirtió en socio minoritario de Jupiter Links GC, el equipo de Tiger Woods en la liga tecnológica TGL.

Harry Kane con la selección inglesa REUTERS Reuters

Kane, por tanto, no se ha limitado a rentabilizar su imagen. Su estrategia combina activos tradicionales, como los pisos de Londres, con empresas jóvenes relacionadas con el bienestar, el deporte y la sostenibilidad. La inversión inmobiliaria familiar continúa siendo la base de su patrimonio, mientras que Reflo representa su apuesta más visible por construir una marca con una identidad propia más allá del fútbol.