Mbappé: "Yo siempre pienso que soy el mejor del mundo. Es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro"

Llegó el momento de la verdad, tras la primera derrota del curso y ante el estreno en la Champions League, y la estrella del equipo tomó la palabra. Kylian Mbappé fue el futbolista del Real Madrid elegido este lunes para responder a las preguntas de los medios de comunicación en Valdebebas.

Compatibilidad con Vinicius

"Es una opinión de las millones que hay sobre el Real Madrid. No puedo controlar todo lo que se dice. Tenemos el mismo objetivo, que el Real Madrid gane títulos. Podemos escuchar lo que la gente opina e intentamos siempre mejorar".

El foco en Bellingham, Vinicius y él

"Tengo una visión más larga. No estoy en ese tema de sacar tres jugadores fuera del colectivo. A la gente le gusta porque es lo que vende, pero yo estoy en la mentalidad de pensar cómo podemos mejorar como equipo".

Dos temporadas en blanco

"Pienso únicamente en los partidos que vienen. Mi experiencia en el Madrid me hace pensar en el corto plazo. Puedo pensar en el Inter, en cómo puedo ayudar a ganar y a empezar bien la Champions".

Candidatura al Balón de Oro

"Al jugar en el Real Madrid, la gente te asocia a estos premios individuales. Mucha gente me habla por la calle sobre el Balón de Oro y me ven como posible Balón de Oro. Hice historia en la competición más importante, creo que es un buen año para ganarlo, pero vamos a ver. La gente tiene tiempo para pensar a quién vota como mejor jugador del mundo".

Presionar junto a Vinicius

"¿Sólo yo y Vinicius? No sé. Claro que debemos mejorar. Es natural como jugadores. Yo puedo hacerme el tonto y decir que meto más goles que los dos que tú has dicho. Pero quiero hacer las cosas inteligentes e intentar mejorar. Hago muchas cosas que los otros no hacen, pero es un debate tonto. Podemos mejorar para conceder menos ocasiones, pero también tenemos que mejorar con el balón. Es la vida de un equipo de alto nivel que quiere ser el mejor del mundo, siempre hay cosas que mejorar".

El mejor jugador del mundo

"Yo siempre, pero es algo muy personal. Lo pensará gente y otra gente no. No debes pretender que todos piensen como yo. Es un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero votan los periodistas".

Conociendo a Mourinho

"Es muy difícil hablar de lo que 'se dice'. Lo que Mourinho ha traído es un tío que sabe cómo ganar, que sabe tener un grupo a su alrededor y dar la motivación al grupo para ir en la misma dirección y ganar los partidos".

Ambiente en el vestuario

"¿Qué significa una mejoría en el vestuario? ¿Tienes el sentimiento de que no estaba bien el año pasado? Estaba bien el año pasado, solo tenemos un entrenador diferente. El ambiente siempre ha sido bueno. Perdimos contra el Betis, pero jugamos bien. Fallamos en lo más importante, que es meter goles, y siento que es responsabilidad mía. Estamos en un proceso positivo y hay que estar tranquilos".

Marcar goles y ganar títulos

"Firmo marcar 30 goles y ganar títulos. Es un tema absurdo. A veces, los jugadores estamos en una burbuja y no sabemos qué se dice fuera. Si marco 40 goles, ¿debo dejar de marcar goles para ganar títulos? Entre los dos, elijo títulos, pero no voy a parar en un número de goles. No es un debate en el que hay que elegir. Se puede marcar goles y ganar títulos".

La derrota en el Mundial

"El club y la selección son cosas distintas. No ganar el Mundial fue difícil, pero no sé si lo que más para mí. He perdido finales del Mundial y de la Champions. Fue una competición muy positiva para conectar con el país, que le encantó la manera en la que hemos jugado y la energía del equipo. Hemos ganado ya un Mundial y no podemos ganar siempre, pero tenemos hambre. El día que no tienes hambre es el día de retirarse".

El PSG ganando sin él

"Es un análisis de fútbol que no puedo cambiar. Hay diferentes análisis, pero a mí me da un poco igual. No pienso que sepa todo del fútbol, pero sí más que mucha gente. A veces no son análisis, son cosas que venden y sé que hablar de mí vende mucho"