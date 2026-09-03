Raúl Asencio, tras quedar absuelto por revelación de secretos: "Ahora me toca hablar a mí y no solo en el campo"

Raúl Asencio ha cerrado una carpeta que le ha acompañado en los últimos tres años. El futbolista ha sido absuelto del delito de revelación de secretos por enseñar el vídeo de carácter sexual de menores que le enviaron los otros procesados (Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García), sabiendo que se había grabado sin permiso de las denunciantes.

A través de sus redes sociales, el canario se ha pronunciado por primera vez después de quedar absuelto en el juicio. Las dos víctimas han formalizado ante la jueza su perdón a los cuatro futbolistas del conjunto blanco procesados en la causa, entre ellos Asencio.

Ahora, el jugador ha decidido romper su silencio con un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram, en el que se ha mostrado tajante sobre lo ocurrido.

Comunicado de Asencio

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras.

Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara.

Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación a la hora de informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica.

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí.

No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo.

Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados y a todas las personas que me acompañaron y me dieron fuerza cuando más lo necesitaba.

También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Durante todo este proceso he intentado mantenerme al margen, trabajar y seguir adelante. Hoy puedo hacerlo con la tranquilidad de saber que siempre confié en la verdad.

A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención. No quiero entrar en polémicas ni mirar atrás. Quiero cerrar esta etapa con respeto, con la cabeza alta y con muchas ganas de seguir adelante.

También quiero referirme a un episodio relacionado con una alcoholemia. Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir. Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando, seguir creciendo y centrarme en lo que más me gusta: jugar al fútbol.

Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él. Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda".