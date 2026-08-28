Óscar Trejo, 38 años: "Tengo asesores financieros y he diversificado mis inversiones en inmuebles y licencias de taxi"

Óscar Trejo siempre ha mantenido una relación particular con el dinero. El futbolista argentino, acostumbrado desde joven a vivir con lo justo y necesario, ha explicado en el podcast de Los Fulanos cómo ha evolucionado su forma de entender y gestionar sus ingresos a lo largo de su carrera.

Una filosofía basada en la austeridad, el asesoramiento profesional y la diversificación de su patrimonio que, asegura, tiene ahora como principal objetivo garantizar el futuro de sus cuatro hijos.

El argentino recuerda que durante sus primeros años como futbolista ni siquiera era él quien administraba el dinero que ganaba. "Siempre le he tenido mucho respeto al dinero. Hasta los 20 años, todo lo que yo cobraba lo manejaba mi mamá. Yo solo le pedía 50 euros para ir al cine o para comprarme alguna chuche, poco más", explica.

Una educación que, según reconoce, marcó su manera de relacionarse posteriormente con el dinero. "Me he criado con lo justo y lo necesario, por lo que nunca vi la necesidad de tener tanto dinero encima o en los bolsillos", añade.

Con el paso de los años, y después de una larga carrera en el fútbol profesional, Trejo ha ido adquiriendo una mayor conciencia sobre la importancia de gestionar correctamente los ingresos obtenidos durante la etapa deportiva.

Óscar Trejo, el día de su retirada. Europa Press

El argentino considera que existe un problema generalizado entre los futbolistas a la hora de afrontar cuestiones económicas y advierte de la falsa sensación de seguridad que pueden generar los elevados salarios del fútbol.

"En temas de dinero los futbolistas somos totalmente ignorantes. Pensamos que esto va a durar toda la vida, que vamos a tener ese ingreso de millones durante 20 años, y es mentira", señala.

Trejo pone especial énfasis en los jugadores que, como él, proceden de clubes normales o humildes y que no cuentan con los grandes contratos de las principales estrellas. "Los que venimos de clubes normales o humildes tampoco tenemos súper contratos, por lo que hay que cuidar muy bien el dinero y saber invertir", afirma.

Por ello, el futbolista considera fundamental que los deportistas cuenten con profesionales que les ayuden a tomar decisiones financieras y patrimoniales.

En su caso, explica que tanto él como su mujer han optado por rodearse de personas de confianza y que, con el tiempo, él mismo se ha implicado más en conocer cómo se gestiona su patrimonio.

"Hoy en día creo que estamos haciendo las cosas bien. Mi mujer y yo nos hemos rodeado de gente que nos da mucha confianza. Ahora me animo más a preguntar e indagar para gestionarlo bien", explica.

La principal motivación de Trejo ya no está únicamente en asegurar su propio futuro. El futbolista reconoce que la responsabilidad hacia su familia ha cambiado su manera de afrontar las decisiones económicas.

"Esto ya no es por mí o por mi mujer, sino por mis cuatro hijos. Quiero que puedan estudiar, comer y tener una vida linda dentro de lo normal", asegura.

En esa búsqueda de seguridad, Trejo ha apostado por diversificar sus inversiones y no concentrar todos sus ahorros en un único sector. El argentino cuenta que actualmente tiene parte de su patrimonio invertido en el mercado inmobiliario y en licencias de taxi, además de haber entrado en el negocio del café de especialidad junto a otros deportistas.

"Tengo invertido un poco en el sector inmobiliario, otro poco en licencias de taxi y también entramos en el negocio del café gracias a mi excompañero Mario Suárez. Son cosas para diversificar", explica.

El siguiente paso podría estar relacionado con el deporte, un sector que Trejo considera especialmente atractivo por ser el ámbito que mejor conoce después de tantos años como profesional. "Y ahora estoy esperando alguna oportunidad para meterme en algo relacionado con el deporte, que es lo que realmente sabemos y entendemos", reconoce.

Entre sus inversiones destaca precisamente el proyecto Café de Finca, una iniciativa de café de especialidad en la que participan numerosos deportistas de élite. Trejo comparte accionariado con nombres como Pau Gasol, Marc Gasol, Marc-André ter Stegen, Ansu Fati, Radamel Falcao, Unai López, Alberto García y Mario Suárez.

"Es un proyecto de café de especialidad en el que hemos entrado muchos deportistas: Pau Gasol, Marc Gasol, Ter Stegen, Ansu Fati, Radamel Falcao, Unai López, Alberto García, Mario Suárez y yo. Va bastante bien, cumpliendo los objetivos pactados", explica.

La implicación de los inversores no es, sin embargo, la misma. Mientras la mayoría de los deportistas participan principalmente como accionistas, Mario Suárez tiene un papel activo dentro de la compañía.

"La mayoría de nosotros aportamos únicamente el capital, pero Mario Suárez está metido dentro del consejo de administración. Él se entera de todo, nos mantiene informados y toma decisiones activas en el proyecto", detalla Trejo.

El testimonio del futbolista refleja así una evolución en su relación con el dinero: de aquel joven que recibía 50 euros de su madre para ir al cine o comprar alguna chuche a un deportista que busca proteger y hacer crecer su patrimonio a través de diferentes inversiones.

Una transformación que, lejos de estar vinculada al lujo o al gasto, Trejo relaciona con una idea mucho más sencilla: administrar bien lo conseguido durante su carrera para que su familia pueda tener un futuro estable.