La resurrección inesperada de Mariano Díaz: un milagro para marcar en dos partidos los mismos goles que en seis años

Mariano Díaz vuelve a sentirse jugador de fútbol. De los de verdad, de los que deciden partidos, de esos que acaparan los focos y se llevan portadas.

Quizás cuando menos se esperaba de él, el delantero dominicano ha vuelto a reencontrarse con sus mejores sensaciones en este arranque de temporada. Dos goles y dos asistencias en las dos primeras jornadas de La Liga, definitivo en todos los tantos que ha marcado su equipo, el Deportivo Alavés, en este buen inicio de curso.

Tras su nefasto paso por el Real Madrid, su discutido paso por el Sevilla y su mejorable primera temporada como futbolista del Alavés, Mariano parece estar viviendo una especie de resurrección con Quique Sánchez Flores. No obstante, su historial mantiene viva la incertidumbre de si este rendimiento será flor de un día o es que realmente el futbolista está ante una madurez nunca antes vista en él.

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MARIANO DÍAZ HA VUELTO PARA QUEDARSE.



OTRA VEZ AL RESCATE. OTRA VEZ PARA DARLE VIDA AL DEPORTIVO ALAVÉS🔥



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El jugador clave

Mariano Díaz se ha convertido en el hombre más importante del Deportivo Alavés en este inicio de la temporada. Los blanquiazules se mantienen invictos con una victoria y un empate en este arranque, y casi toda la parte de culpa de estos buenos números la tiene el delantero dominicano.

Siempre como revulsivo, eso sí, porque en estas dos primeras jornadas de la competición ha partido como suplente pero ha ingresado al terreno de juego en las segundas partes para ser definitivo.

Sucedió así en el primer encuentro del Alavés ante el Getafe. Quique Sánchez Flores apostó por Mañas y por Toni Martínez en la delantera, pero viendo que el equipo no terminaba de carburar en ataque dio entrada a Mariano en el minuto 57.

Mariano Díaz celebra su gol ante el Getafe. EFE

Necesitó poco más de media hora el dominicano para revolucionar el encuentro y convertir aquel empate sin goles en un 3-0 favorable a su equipo. Una fiesta verdadera en Mendizorroza a cargo del ex del Real Madrid.

Mariano firmó dos asistencias y un gol que catapultaron a los vascos. Primero sirvió un centro medido desde la derecha para el cabezazo perfecto de Tenaglia dentro del área.

Con el partido roto a favor del Alavés, a la contra el delantero volvió a hacer de las suyas. Estrenó su cuenta goleadora con un tanto de increíble factura, un disparo con la derecha desde fuera del área que se coló por la escuadra tras describir una rosca perfecta. Y después ofreció otra asistencia para redondear la goleada.

Mariano Díaz, con el Deportivo Alavés. ALAVÉS

Su participación en el duelo de la segunda jornada ante el Rayo Vallecano volvió a ser clave. 28 minutos le bastaron a Mariano para volver a ver puerta y convertirse en un hombre clave para su equipo.

Con el Alavés perdiendo por la mínima, Quique Sánchez Flores buscó el revulsivo en la figura del dominicano. El delantero respondió. Un error grosero de Ratiu con un pase atrás fue aprovechado por Mariano para matar en el mano a mano y marcar su segundo gol de la temporada para darle el empate a los blanquiazules.

Mismos goles que en seis años

La estadística goleadora de Mariano es sobrecogedora al ponerla en perspectiva con sus años anteriores en el fútbol profesional.

El dominicano ha marcado dos goles en La Liga en los dos primeros partidos de esta temporada. Previamente, Mariano necesitó seis años de carrera para anotar esos mismos dos goles en la competición doméstica, una muestra de la sequía goleadora y el bajo rendimiento que venía ofreciendo el delantero.

Sus cifras habían dinamitado una carrera prometedora. Las lesiones y la falta de continuidad desembocaron en un rendimiento muy pobre que lastró su crecimiento.

¿QUÉ LE DICE MARIANO DÍAZ A TODOS AQUELLOS QUE NO CONFIABAN EN ÉL?😳#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Kxk5OXhakS — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2026

En la temporada 2021/2022, Mariano anotó un gol en La Liga con el Real Madrid. Fue el 21 de noviembre de 2020 ante el Villarreal. Mismo registro que firmó en el curso siguiente, cuando le marcó al Cádiz en mayo de 2022. Desde entonces, una efectividad nula de cara al gol en esta competición y una falta de oportunidades flagrante por sus pocos minutos.

Salió del Real Madrid en la 2022/2023 rumbo al Sevilla. En el Pizjuán siguió su depresión y, de hecho, al año siguiente se quedó sin equipo. Una temporada en blanco hasta que en la 2025/2026 le rescató el Alavés del ostracismo. Allí su única aportación fueron tres goles en la Copa del Rey en las primeras rondas.

Sin apenas peso en el equipo desde la llegada de Quique Sánchez Flores, su continuidad en el Alavés ofrecía muchas dudas esta temporada. Por eso comenzó siendo suplente, pero sus sorprendentes actuaciones en este arranque de curso le están confirmando como una gran revelación y está llamado a las puertas de la titularidad.

"No pienso en las personas que dudan de mí. Yo sigo trabajando. A mí los comentarios hago que no me afecten. Yo trabajo el día a día, es mi trabajo. Es lo que me gusta, es mi pasión el fútbol y nunca dejaré de hacerlo hasta el día que cuelgue las botas", aseguró tras su gol ante el Rayo Vallecano.