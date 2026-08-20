José Mourinho, tajante sobre el 'caso Negreira': "Cuando yo estaba aquí... ya olía algo"

José Mourinho adivinó en su primera etapa en el Real Madrid que algo no funcionaba en el arbitraje español. Fue muy claro el entrenador del Real Madrid en la nueva entrega de la entrevista que mantuvo con el programa El Chiringuito con Josep Pedrerol.

Preguntado sobre el 'caso Negreira' y el mayor escándalo del fútbol español, el técnico portugués fue muy claro y advirtió que ya "olía algo" hace años.

"El caso Negreira está en la Justicia, así que a ver qué hace la Justicia. Sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí... yo olía algo. Se sentía algo extraño, pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, pero era extraño", dijo en un mensaje tajante.

🔥 MOURINHO HABLA DE NEGREIRA 🔥



💣 "Cuando estaba aquí... YA OLÍA ALGO".



¡Sus palabras con @jpedrerol, esta noche a las 12 en ENERGY!pic.twitter.com/eYhE6FVfxG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

No se quedó ahí Mourinho, sino que fue a más: "Unos años después ya se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la Justicia", dijo, dejando entrever que no entiende que no haya habido consecuencias.

Preguntado sobre si cuando se paga al vicepresidente de los árbitros se manipula la competición, una sola palabra suya resonó con fuerza: "Obvio". E insistió en que hay que atajar este tipo de asuntos como sucedió en la Serie A: "Hay que tener el coraje de mirar a los ojos, en Italia lo han hecho".

A la pregunta de si el Barça debería estar sancionado en Segunda División después de haber pagado al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas, Mou no quiso mojarse más: "Conclusión tuya", dijo. Y tiró de ironía: "No, la liga española tiene que tener al Barça".

Confección de la plantilla

Mourinho habló de muchas más que cosas al margen de Negreira y los árbitros. Preguntado sobre la plantilla y el mercado de fichajes, el luso aseguró que llegó al Real Madrid sin condiciones, sin solicitar a ningún futbolista.

"Yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie. Yo llego analizando bien la plantilla, siendo consciente de lo que me gustaría a mí que pasase. Pero un poco con las cosas que pasaron la temporada pasada, he querido llegar a saber muchas cosas pero a comportarme como si no supiese nada", comentó también en torno al ambiente del vestuario del pasado curso.

Y cuando le preguntaron por Diomande, lo tuvo claro: "No quiero analizar si son 120, 80, 40 o 20 millones los que cuesta. Yo analizo lo que le puede dar a mi equipo, y dije: 'Sí, quiero'".

Sobre Bernardo y Arda Güler

José Mourinho habló sobre dos jugadores que están llamados a tener un peso importante en el equipo esta temporada. Bernardo Silva y Arda Güler apuntan a ser fundamentales en la sala de máquinas del conjunto blanco.

"Bernardo Silva es jugador de Pep Guardiola. Aporta todo. Espero que podamos tener pocos problemas y mucha estabilidad. Si tenemos pocos problemas y mucha estabilidad, para mí Bernardo es jugador de centro del campo, pero puede jugar de 10, en banda derecha... Puede jugar de todo y es un jugador que amo desde siempre".

🤍 El ORGULLO de MOURINHO por su REGRESO al REAL MADRID:



👏 "Ahora, vengo al Madrid sin ganar nada, vengo porque me conocen".



👏 "Lo fácil es fichar a alguien cuando viene de ganar títulos". pic.twitter.com/PNnBMNLFBp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Y confirmó que el fichaje de su compatriota responde a una necesidad, no al interés que también mostraron en él el Barça y el Atlético de Madrid: "No tiene nada que ver con el que el Barça o el Atlético lo quisieran, era convicción de que Bernardo es nivel Real Madrid".

Sobre Arda Güler, dijo que le "encanta". Pero también que le ve jugando más atrás con el paso del tiempo: "Le va a pasar como a Bernardo y a Modric, empiezas como diez y luego vas a acabar de seis. Con la evolución, el conocimiento del juego".

No quiere a Lamine Yamal

Mourinho elogió a Lamine Yamal, pero aseguró que no tendría sitio en su plantilla: "No me gustaría tener a Lamine Yamal en el Madrid. Es un gran jugador, joven que tiene un margen de progresión increíble. No es normal que con 19 años seas campeón de Europa y del mundo, pero tenemos una plantilla top, no haría hueco en mi plantilla por ninguno. Ahora son los míos, y los míos son los mejores".

Además, habló de cómo se fraguó su regreso al Real Madrid: "Primero hubo rumores y solo mucho más tarde hubo contacto. El Benfica significa mucho para mí y pensaba quedarme allí mucho tiempo, pero cuando el Real Madrid llamó, tuvo el impacto que yo quiero que los jugadores tengan cuando el Real Madrid los contacta por primera vez. Cuando el Real Madrid me contactó, ya está, fácil, quiero ir".

❌ MOURINHO NO FICHARÍA a LAMINE YAMAL:



👐 "Es un gran jugador, pero tenemos una plantilla top".



Bru-tal respuesta con @jpedrerol en exclusiva mundial. pic.twitter.com/LhG06hVKkI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Un nuevo Mourinho

El entrenador portugués también confesó que no es el mismo que entrenó al Real Madrid en su primera etapa.

"He cambiado tanto... Diría que tengo el mismo ADN, no puedo esconder o intentar ser lo que no soy, pero tengo más madurez, soy menos emocional, más controlado", empezó diciendo sobre sí mismo.

"Como siempre he aprendido con errores, pero nunca con este feeling de que me arrepiento de algo, porque pienso que en la vida arrepentirte de algo que ha pasado no te ayuda. Esta labor de ser entrenador creo que es algo que cuantas más experiencias tenemos, más calidad tienes. Creo que el ADN gana siempre, pero no diría que soy más aburrido", finalizó al respecto.