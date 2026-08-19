Mourinho, 63 años: "Aprendí de mi padre la calma y el control de las emociones. No hablo con los jugadores tras un partido"

Mourinho ha regresado al Real Madrid para afrontar su segunda etapa al frente del conjunto blanco. Sin embargo, en estas primeras semanas estamos viendo una versión mucho más calmada del técnico portugués, especialmente en todo lo relacionado con su comportamiento fuera del banquillo.

Una actitud que podría tener mucho que ver con las enseñanzas que recibió de su padre durante su infancia. Desde pequeño, Mourinho aprendió de su progenitor algunas lecciones que le han acompañado durante toda su carrera.

Entre ellas destaca la importancia de mantener la calma y controlar las emociones, dos aspectos que el entrenador ha tratado de aplicar desde que comenzó su trayectoria en los banquillos y que ahora vuelven a cobrar protagonismo en su regreso al Real Madrid.

Mourinho no acostumbra a hablar demasiado de su vida privada, aunque en alguna ocasión sí ha compartido detalles sobre la influencia que tuvo su padre en su carrera.

Ya era conocido que fue una figura fundamental para despertar su pasión por el fútbol, pero también le transmitió una serie de valores que el técnico portugués ha tratado de llevar consigo durante todos estos años.

"De mi padre aprendí la naturaleza humana, la calma y el control de las emociones, por eso nunca hablo con los jugadores inmediatamente después de un partido", confesó el propio Mourinho.

Mourinho y Valverde sonríen en el amistoso ante el Schalke 04. Reuters

Una enseñanza que le ha servido para gestionar mejor los momentos de tensión y mantener una relación más cercana con sus futbolistas.

La mayoría de los jugadores que han coincidido con Mourinho a lo largo de su carrera destacan su capacidad para gestionar los vestuarios. El técnico sabe imponer su autoridad y transmitir ese carácter ganador que siempre ha querido inculcar en sus equipos.

Sin embargo, también sobresale por la manera que tiene de comunicarse con sus futbolistas.

Es cierto que no siempre ha mantenido una relación perfecta con todos ellos y que en algunas ocasiones han surgido diferencias. Aun así, son muchos los jugadores que han valorado positivamente su cercanía.

Mourinho no duda en sentarse personalmente con un futbolista cuando existe algún problema interno, escuchar su versión y tratar de convencerle de aquello que considera necesario para que el equipo pueda avanzar.

La misión de Florentino

El Real Madrid acumula ya dos temporadas sin conquistar ninguno de los grandes títulos. Ante esta situación, Florentino Pérez decidió apostar de nuevo por Mourinho con el objetivo de cambiar la dinámica del conjunto blanco y devolverlo a la senda del éxito.

Por ahora, al técnico únicamente se le ha podido ver en acción durante la pretemporada, en la que poco a poco ha ido ajustando las piezas y recuperando el ritmo competitivo del equipo.

El Real Madrid cerró esta fase con una goleada ante el Schalke 04 antes de comenzar oficialmente el curso frente al Espanyol.

Será entonces cuando Mourinho tenga que demostrar si esta nueva versión más serena también puede ser la clave para devolver al conjunto blanco a lo más alto. Una calma que, como él mismo ha reconocido, aprendió de su padre y que ahora puede resultar fundamental en su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.