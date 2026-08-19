Una lluvia de billetes en el vestuario y 500.000€ por el siguiente partido: la locura del Dinamo City en Albania

Pocas veces se ve a un presidente de un equipo profesional de fútbol entrando a un vestuario con una mochila repleta de billetes para lanzárselos a sus futbolistas.

Esta escena tan llamativa fue la que se vivió en el vestuario del Dinamo City después de su última victoria en la previa de la Conference League frente al Auda de Letonia.

El conjunto albanés venció por 4-0 en el partido de vuelta del cruce y logró de esta forma la clasificación para la última eliminatoria de la fase previa, la que daría acceso a la fase final de la tercera competición europea.

🇦🇱💰Dinamo Tirana president Ardian Bardhi walked into the locker room with a bag of cash and started throwing bills after reaching the Conference League play-offs.



Safe to say the dressing room went ABSOLUTELY WILD! 😅 pic.twitter.com/nf6tbQi79U — Ultras Clips (@ultras_clips) August 18, 2026

Para el Dinamo City de Albania es toda una gesta llegar a este punto, y eso que ni siquiera ha conseguido asegurar su presencia en la Conference League. De ahí la actitud tan desmesurada de su presidente.

Ardian Bardhi entró al vestuario con una bolsa llena de billetes y predicando una arenga a sus jugadores, que esperaban sentados en sus respectivas taquillas. Al advertir la presencia del mandatario los jugadores se levantaron, y ahí comenzó la fiesta.

El presidente arrojó al suelo una bolsa repleta de billetes ante los gritos de sus jugadores, y algunos de ellos se acercaron para recoger los fajos. Inmediatamente, todos comenzaron a saltar y a cantar, y también a abrazarse con el presidente mientras alguno movía los billetes al viento.

Medio millón por la clasificación

Algunos medios locales informaron de que el presidente llevaba en aquella bolsa cerca de 90.000 euros que fueron repartidos a modo de prima entre los futbolistas.

El siguiente paso supone un reto todavía mayor para el Dinamo City. En la última eliminatoria de este playoff de clasificación los albaneses se enfrentarán al Pafos FC de Chipre y el partido de ida tendrá lugar este mismo jueves 20 de agosto en casa del conjunto de Albania.

No se queda aquí la fiebre por las primas. En Albania informaron de que el presidente Bardhi le habría prometido a los futbolistas de su equipo una recompensa de 500.000€ si eliminan al Pafos y consiguen la clasificación para la fase final de la Conference League.

Sin duda, estar en la tercera competición europea sería un notable éxito tanto deportivo como económico para el Dinamo City. Serán unos días intensos para el equipo albanés, ya que este mismo fin de semana comenzará la liga doméstica con su enfrentamiento ante el Vora en la primera jornada.