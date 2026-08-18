Beckham, 51 años: "Mi mujer se gastaba 70.000 euros en plantas para la oficina y le tuve que decir que no había dinero"

David Beckham ha recordado uno de los momentos más complicados que atravesó junto a Victoria durante los primeros años de su firma de moda. El exfutbolista explicó que el negocio acumulaba importantes pérdidas y necesitaba una profunda reestructuración.

La empresa de Victoria Beckham, creada en 2008, tardó años en encontrar la estabilidad económica. La diseñadora decidió apostar por una marca de lujo, pero los resultados financieros estuvieron lejos de acompañar a su prestigio internacional.

Durante una etapa, las pérdidas alcanzaron varios millones y David comenzó a involucrarse directamente en la situación. Según explicó el propio exjugador, Victoria tenía dificultades para controlar determinados gastos y mantener unas cuentas sostenibles.

Uno de los ejemplos que más llamó la atención fue el dinero destinado a decorar las oficinas de la compañía. Beckham aseguró que su mujer gastaba alrededor de 70.000 euros al año únicamente en plantas.

El desembolso no terminaba ahí. La oficina contaba además con una persona encargada de regarlas, por cuyo trabajo se pagaban otros 15.000 euros anuales. Para David, aquello era una muestra de que el negocio necesitaba cambiar.

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"Se gastaba 70.000 euros al año en plantas para la oficina porque le encantan. Y había alguien que iba a regarlas por 15.000 al año", explicó Beckham al recordar aquella etapa.

El exfutbolista decidió entonces hablar con su mujer y plantearle la necesidad de modificar la gestión de la empresa: "Fui a verla y le dije la verdad. No sabía cómo iba a reaccionar. Le dije que había que cambiarlo todo y reestructurar el negocio".

La situación terminó dando un giro con la entrada de David Belhassen, inversor y socio de la firma. Su llegada permitió aportar financiación y establecer una gestión diferente para intentar frenar las pérdidas.

La compañía llegó a acumular importantes números rojos. En 2019 perdió más de 15 millones de libras, mientras que en 2020 volvió a registrar pérdidas, aunque logró reducirlas considerablemente.

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Con el paso de los años, la marca consiguió consolidarse dentro del sector de la moda de lujo. Victoria amplió además su actividad con una línea de belleza, mientras David diversificó sus inversiones en diferentes sectores.

Entre sus principales negocios destaca el Inter Miami, club de la MLS que adquirió junto a otros inversores. La entidad, que cuenta actualmente con Leo Messi como una de sus grandes figuras, se ha convertido en uno de los activos más importantes del exfutbolista.

Los Beckham han dejado atrás aquella etapa de dificultades económicas. El matrimonio, que se conoció en 1997 y se casó dos años después, ha construido con el tiempo un amplio patrimonio basado en la moda, el deporte y diferentes inversiones empresariales.