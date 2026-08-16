Pedri, 23 años: "Con uno de mis primeros sueldos como jugador del Barça le compré un coche a mi padre en Tenerife"

Pedri repasó en una entrevista con Televisión Canaria sus primeros pasos en el fútbol, su llegada al FC Barcelona y todo lo que ha vivido desde entonces. Pero el centrocampista tinerfeño también puso el foco en las personas que le han acompañado durante todo el camino.

Sus padres, su hermano y el recuerdo de su abuelo forman parte de una historia en la que la familia siempre ha tenido un papel protagonista.

El fútbol entró en su vida desde muy pequeño y fue su padre quien le inculcó la pasión por el balón. Le acompañaba a la cancha cuando apenas era un niño y Pedri recuerda que, con cuatro o cinco años, ya jugaba con su hermano.

Al salir del colegio, tenía claro cuál era su plan: "Desde que tengo un poco de conciencia, siempre he estado pegado una pelota. Me lo inculcó mi padre de pequeñito, que siempre iba a la cancha con él a jugar".

Sus padres también fueron quienes más insistieron en que el talento, por sí solo, no era suficiente para llegar al fútbol profesional.

Pedri, durante el Mundial. Europa Press

Siempre le hicieron confiar en sus posibilidades, pero también le dejaron claro desde pequeño que el trabajo era imprescindible: "Mi familia siempre me decía que confiase, que entrenase, que podía llegar a ser futbolista profesional. Me decían que tenía cualidades, pero siempre me dijeron que con trabajo, que si no no iba a llegar ni loco. Si no trabajas estás liquidado".

Cuando apareció la oportunidad de fichar por el Barça, su padre volvió a desempeñar un papel fundamental.

Después de hablar con sus representantes, le contó que había varios equipos interesados en él, aunque decidió empezar por el que sabía que más ilusión podía hacerle: "Hay varios equipos que están interesados, pero desde que te diga uno, no me vas a dejar decirte más", le dijo.

El Barça, su prioridad

Cuando escuchó el nombre del Barça, Pedri no necesitó saber nada más. Tenía claro cuál era el club en el que quería jugar.

Ni siquiera el interés de otros equipos logró hacerle cambiar de opinión. El Barça siempre había estado por encima del resto: "Estaba escuchando lo que me decían, pero en mi interior estaba diciendo que el Barça es donde me quería quedar".

Su vínculo con el club, además, va mucho más allá de haber terminado jugando allí. Forma parte de sus recuerdos y de sus sueños desde niño: "Para mí el Barça es lo mejor que hay. Es lo que he vivido de pequeñito, lo que he soñado y no lo voy a cambiar ahora por nada".

Su padre y su hermano continúan siendo dos de las personas a las que más escucha cuando las cosas no salen como esperaba, tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Siempre han estado ahí, me han dicho que esté tranquilo, que disfrute (...) Me decían que era joven, que tenía que aprender, que de esos errores se aprende y es lo más bonito", recordó.

Y todo lo que ha conseguido también ha querido compartirlo con los suyos. Cuando empezó a recibir sus primeros sueldos como futbolista, una de sus prioridades fue que sus padres pudieran vivir con tranquilidad y disfrutar después de tantos años de apoyo.

"Sobre todo el dinero que ganas es para darle estabilidad a tus padres, que dejen de trabajar, que estén tranquilos, que disfruten. Como devolverle un poco todo lo que han hecho por ti durante toda la vida es lo más bonito".

Entre esos primeros gestos, Pedri guarda especialmente uno: "Me acuerdo que con uno de los primeros sueldos le compré un coche a mi padre en Tenerife, que hacía falta".

Para el canario, la posibilidad de ayudar a su familia es una de las mayores recompensas que le ha dado el fútbol, más allá de los éxitos deportivos y de haber cumplido el sueño de jugar en el Barça.