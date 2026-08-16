Leo Messi: "Mi mujer y yo nos conocemos desde los 6 años y, sin entender nada, ya nos gustábamos el uno al otro"

En una reveladora e íntima entrevista concedida a finales de 2024 al canal de streaming argentino LUZU TV en su residencia de Miami, Lionel Messi abrió su corazón para rememorar la entrañable historia de amor que lo une a Antonela Roccuzzo.

El futbolista, consagrado en la cima del deporte mundial, se alejó por un momento de los temas estrictamente profesionales para detallar cómo se construyó un vínculo familiar inquebrantable que nació en los barrios de Rosario cuando ambos eran apenas unos niños.

El romance de la pareja se remonta a la infancia más temprana, facilitado por la cercanía y amistad de Leo con Lucas Scaglia, primo de Antonela.

El astro recordó aquellos primeros años de timidez y atracción mutua con una enorme sonrisa: "Nosotros nos conocemos desde los seis años. Sin saber, sin entender nada, ya nos gustábamos el uno al otro de chiquitos".

Ese sentimiento infantil quedaba en evidencia durante las reuniones de sus allegados, un tierno recuerdo que el capitán argentino atesora con especial cariño: "Todo el mundo se reía porque era la comida familiar, nosotros éramos chiquitos y nos mirábamos con vergüenza".

Con el paso del tiempo, el lazo fue adquiriendo la complicidad propia de la preadolescencia: "En una época habíamos sido amigobios. Éramos noviecitos, pero muy chicos, de nueve o diez años".

Sin embargo, el destino los distanció temporalmente cuando Messi partió de muy joven hacia España para iniciar su carrera en el Barcelona. En una época donde las telecomunicaciones eran bastante complejas y costosas, la distancia física enfrió la cotidianidad, aunque nunca borró el afecto mutuo.

Leo Messi, junto a su mujer Antonela Roccuzzo Instagram

El reencuentro definitivo se produjo años después, cuando el futbolista regresó a Rosario con veinte años de edad.

En ese instante, Leo tuvo la certeza absoluta de que su historia de amor debía consolidarse definitivamente: "Sabía que en el momento en que caía ahí, ya estaba. Sabía que ella era la mujer de mi vida. Fue el momento en el que tenía que ser, ella también lo sintió así y se dio de manera espectacular".

El paso más trascendental para consolidar su relación actual implicó un enorme sacrificio emocional y personal, especialmente para Antonela.

El delantero reconoció la gran valentía que requirió aquella transición en su juventud: "Lo difícil fue al principio, cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo. Era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas, y para su entorno y sus padres era una locura que se viniera conmigo".

A pesar de las dudas iniciales de su círculo cercano, la valiente apuesta resultó exitosa. Hoy, asentados en los Estados Unidos, su sólida unión familiar demuestra que el éxito deportivo de Messi se sostiene firmemente sobre la estabilidad afectiva que comparte con su compañera de toda la vida.