Ferran Torres vuelve a empezar: el adiós al Barça por la puerta de atrás y el reencuentro con Luis Enrique para encontrar su sitio

Ferran Torres ha sido el nombre propio del verano. El jugador que le dio a España el segundo Mundial de su historia es el mismo que ha dejado el Barça tras cuatro años y medio. Un período de tiempo que ha resultado insuficiente para dejar su sello en la Ciudad Condal.

Sin pena ni gloria. Así se puede resumir el periplo del de Foios vistiendo la camiseta azulgrana. 207 encuentros, 65 goles y en su palmarés hay tres Ligas, tres Supercopas y una Copa del Rey. No obstante, 'El Tiburón' nunca ha acabado por asentarse en el equipo.

Ferran no ha conseguido ser el delantero del Barça. Ese status se lo ganó un tal Robert Lewandowski que fue el primero en salir del club rumbo a la MLS. Siempre a la sombra del polaco, el valenciano ha decidido cambiar de aires.

Le restaba un año de contrato y a pesar de que la intención de la directiva pasaba por querer renovarle, el jugador quería una mejora significativa en su sueldo y que Hansi Flick le garantizara más minutos. Es el jugador que le ha dado a España la victoria en un Mundial y no quería seguir pasando desapercibido comenzando la mayoría de los partidos desde el banquillo.

El Barça iba a subirle el salario, pero sin llegar a las pretensiones que él reclamaba; mientras que el alemán ya trabaja en un once con un falso '9' ante la más que probable ausencia de un delantero centro referencia.

Ante este escenario, Ferran ha tomado la decisión de dejar el Barça. La directiva no le cerraba las puertas si llegaba una oferta seria y el PSG ha llegado con 50 millones de euros. La operación se cerró rápidamente: el acuerdo con el jugador estaba y las negociaciones entre los clubes no fueron difíciles.

El reencuentro con Luis Enrique

Ferran Torres cambia Barcelona por París -aunque también se rumoreó sobre un posible interés del Atlético de Madrid- principalmente porque al campeón de Europa le dirige su principal valedor: Luis Enrique.

Tras calzarse las botas y ejercitarse por primera vez con sus nuevos compañeros, el delantero atendió a los medios oficiales del club y no tardó en elogiar a quien más confianza le ha mostrado a lo largo de su carrera.

"Siempre lo he dicho: para mí, Luis Enrique ha sido como un padre en el mundo del fútbol. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la Selección, siempre depositó mucha confianza en mí. Ahora, tener de nuevo la oportunidad de entrenar a sus órdenes me llena de ilusión y me da muchísimas ganas de embarcarme en este proyecto", admitió.

"Creo que es un entrenador que sabe muy bien cómo guiar a un jugador, comprenderlo y darle confianza, incluso cuando el propio jugador quizá no confía del todo en sí mismo. Sabe cómo empujarte a dar lo mejor de ti. Es algo muy positivo y, sobre todo, sabe sacar todo tu potencial", añadió.

¡Los primeros pasos de Ferran en el Campus PSG! 🆕👀 pic.twitter.com/diDgxsB8sp — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 15, 2026

No obstante, los elogios no llegan únicamente por una parte. Y es que Luis Enrique también se ha mostrado encantado por la llegada del futbolista.

"Estoy contento, por supuesto. Estoy satisfecho por mejorar la plantilla. Siempre estamos abiertos a oportunidades para reforzar la plantilla. Ferran es un jugador de nivel internacional y que nosotros conocemos bien. Pienso que se adapta a la perfección a lo que nosotros buscamos y queremos", comenzó exponiendo el asturiano.

"Es un jugador que puede jugar en cualquier posición de ataque. Valoramos su mentalidad. Creo que, después de algunas salidas, es importante encontrar a este tipo de jugadores", apuntó Luis Enrique.

Con la plena confianza de su entrenador, Ferran quiere dejar en París su marca. Esa que pudo dejar en el Valencia de haber continuado allí su carrera y que tampoco dejó en el Manchester City y en el Barça.

Además, 'El Tiburón' quiere la Champions y tras no haberlo conseguido vistiendo la camiseta azulgrana, ahora espera hacerlo en el club que desde hace dos años mantiene su hegemonía en Europa.

¿Una misión (casi) imposible?

Sin embargo, el valenciano ha aterrizado en París sin tener garantizada la titularidad. Ferran deberá hacerse hueco en un tridente formado por Doué, Dembélé y Kvaratskhelia, es decir, deberá fracturar uno de los mejores ataques de Europa para emerger él.

El 4-3-3 de Luis Enrique en el PSG parece inamovible y el equipo no juega con un delantero referencia en ataque. El georgiano y los franceses tienen libertad de movimiento en campo contrario. Las sinergias están establecidas y a Ferran le puede costar entrar en el once.

No obstante, dejar Barcelona para marcharse a París ha sido su decisión. Quería sentirse valorado y cree que en la Ciudad de la Luz lo va a conseguir. Solo su rendimiento dictará sentencia y el paso del tiempo definirá si este cambio de aires ha sido una buena decisión.

Ferran sonríe en París y el Barça no llora su pérdida; más bien lo contrario tras dejar en las arcas 50 millones y convertirse en la quinta venta más cara en la historia del club.