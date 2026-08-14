El refugio de Luis Enrique: un pueblo costero de menos de 100 habitantes entre acantilados, praderas verdes y montañas

Luis Enrique abrió la temporada 2026/27 con un título. El PSG derrotó este miércoles al Aston Villa por 2-1 en Salzburgo y levantó la Supercopa de Europa. El triunfo confirma que el equipo francés mantiene su pulso competitivo tras el verano y da al técnico asturiano su primer trofeo del nuevo curso.

Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG en la primera parte. Brian Madjo igualó antes del descanso para el conjunto dirigido por Unai Emery. Désiré Doué decidió la final a la hora de partido. El equipo parisino defendió su corona continental y sumó su segunda Supercopa consecutiva.

La exigencia no se detiene para Luis Enrique. El arranque de curso devuelve al técnico a la rutina de París, los viajes y la presión por revalidar títulos. Pero, cuando el calendario lo permite, el entrenador encuentra una pausa lejos del foco mediático.

Su destino está en Soirana, una pequeña aldea costera del occidente de Asturias. Soirana pertenece al concejo de Navia y forma parte de la parroquia de Puerto de Vega. El núcleo se eleva sobre la rasa litoral, a unos 40 metros sobre el Cantábrico.

En sus alrededores se alternan praderas, caminos rurales, eucaliptos y abruptos acantilados. El mar domina el horizonte y las montañas del interior completan el paisaje asturiano.

La localidad reúne unas 30 viviendas y su población estable no llega al centenar de vecinos. Es un lugar alejado de las rutas más transitadas de la costa. Su escala y su entorno ayudan a explicar por qué se ha convertido en uno de los espacios de desconexión del entrenador del PSG.

El vínculo de Luis Enrique con Soirana es familiar. La rama materna de su familia procede de esta zona. Allí nació su abuelo Enrique y vivió durante años su abuela, Argentina García. El técnico, nacido en Gijón, pasó periodos de su infancia en este entorno y mantiene una relación estrecha con la aldea.

Luis Enrique, en un partido del PSG. Reuters

En Soirana no hay rastro de los grandes estadios ni del ruido de la élite. El paisaje invita a caminar, montar en bicicleta o simplemente mirar el Cantábrico. Cerca se sitúan Puerto de Vega, de tradición marinera, y la Isla de Soirana, uno de los referentes visuales del litoral.

El contraste con el día a día de Luis Enrique es evidente. En París dirige a una plantilla repleta de estrellas y compite por todos los títulos. En Navia recupera un ritmo más sencillo y familiar.

Tras empezar el curso con una nueva Supercopa, el técnico volverá a la exigencia. Soirana seguirá siendo uno de sus refugios cuando tenga tiempo para regresar a Asturias.