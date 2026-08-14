El Real Madrid de baloncesto ficha a Max Shulga y refuerza la posición de escolta tras la salida de David Krämer

El Real Madrid sigue puliendo el nuevo equipo de Pedro Martínez y el último en llegar ha sido el ucraniano Max Shulga. El escolta llega procedente de los Boston Celtics y firma para las dos próximas temporadas.

El jugador de 24 años fue seleccionado con el número 57 del 'draft' de la NBA en 2025, y computa como jugador de formación local en las competiciones españolas tras pasar varios años en el baloncesto español en categoría base.

De esta forma, el club blanco refuerza el tiro exterior, una de sus principales necesidades, especialmente en la posición de escolta, que queda algo coja tras la marcha de Krämer.

El alemán, pese a firmar un 41% de acierto desde el perímetro en la Liga Endesa, ha hecho las maletas rumbo a Serbia, donde jugará en el Estrella Roja de Belgrado hasta 2028.

El Madrid ha reaccionado rápido con la incorporación de Max Shulga, base/escolta ucraniano de 24 años y 1,93 metros de altura, que viene de completar una buena temporada con los Maine Celtics, filial de los Boston Celtics en la G League, con unos promedios de 15,7 puntos, 4,4 rebotes y 6,7 asistencias.

Shulga es un dos que también puede ejercer como base director y que destaca por su capacidad para generarse buenos tiros tras bote, una cualidad que ha ido desarrollando durante los últimos años.

Jugador de formación

Los blancos, huérfanos de grandes tiradores desde la marcha de Jaycee Carroll en 2021, buscan un perfil similar. Desde entonces, solo Krämer se ha acercado a las prestaciones del jugador de Wyoming.

Además, su fichaje supone una buena noticia por su condición de jugador formado en España. El escolta se suma así a una lista de jugadores de cupo en la que figuran Tavares, Jaime Pradilla, Alberto Abalde, Llull y Garuba, que, salvo milagro, no podrá vestir la camiseta blanca la próxima temporada debido a su lesión en el tendón de Aquiles.

Que Shulga ocupe plaza de cupo se explica por su llegada a León con apenas 11 años, de la mano de su padre, el árbitro internacional ucraniano Boris Shulga, y con la ayuda del colegiado leonés Vicente Bultó.

Allí se integró en la cantera del Colegio Leonés, donde permaneció entre 2014 y 2019. De hecho, en 2015 fue convocado por la selección castellanoleonesa de baloncesto.

🤳 Max Shulga pic.twitter.com/XKAQ2VnA3g — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) August 14, 2026

Su buen nivel hizo que el baloncesto estadounidense se fijara en él. El ucraniano aceptó el reto y continuó su formación al otro lado del Atlántico.

Tras destacar en el baloncesto americano, tanto en la Universidad de Utah como en la Universidad de Virginia, Shulga pudo cumplir su sueño de jugar en la NBA de la mano de los Boston Celtics, después de ser traspasado por los Orlando Magic, que le habían seleccionado en la segunda ronda del draft de 2025.

Ahora, mientras disputa la Summer League con los Golden State Warriors, el Real Madrid ha anunciado su fichaje, con el que queda vinculado al club blanco hasta 2028.