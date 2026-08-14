Mbappé, ilusionado con el nuevo Madrid de Mourinho: "Sabe cómo ganar y dar la dirección de cómo hacerlo"

Kylian Mbappé está feliz y expectante ante el comienzo de una nueva temporada en la que hay un nuevo capitán del barco. Mourinho ha caído de pie y los jugadores tienen la motivación por las nubes. El club ha reforzado al equipo y a la espera de que surja alguna oportunidad de mercado, el portugués sabe qué jugadores tiene disponible.

Uno de los últimos en llegar ha sido la estrella del Real Madrid. Mbappé ha hablado en Real Madrid TV sobre su nuevo entrenador, a quien ya conoce tras el cruce en dieciseisavos de la Champions la pasada temporada.

"Pienso que es muy positivo tener un entrenador así como Mourinho, que sabe cómo ganar, que sabe dar la dirección de cómo hacerlo. Cada jugador está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y es muy positivo para nosotros", afirmó el francés.

Mbappé, que ha regresado con ganas y muy contento por estar a las órdenes del portugués, aspira a ganarlo todo en la que será su tercera temporada en el Real Madrid. El rendimiento del francés no ha sido discutible ni con Ancelotti, ni con Xabi Alonso; pero sí con Arbeloa, de quien dijo que le había dicho que era el cuarto delantero.

Ahora ha pasado página. Al conjunto blanco aún le queda un último amistoso (el domingo a las 17h ante el Schalke 04) antes de dar oficialmente el pistoletazo de salida a la nueva temporada el próximo sábado ante el RCD Espanyol.

Un nuevo curso en el que Mbappé promete títulos: "Hay que ganar. Yo pienso que este año vamos a ganar títulos, estoy seguro, es lo que queremos y eso va a pasar. Siento al equipo con ganas. Vamos a estar 'focus' todo el año para dar alegrías a la afición".

Asume la responsabilidad

En Real Madrid TV también habló sobre cómo ha sido la vuelta al trabajo tras un gran Mundial en lo personal (10 goles y Bota de Oro), aunque Francia se tuvo que conformar con el cuarto puesto tras la derrota ante España en semifinales y frente a Inglaterra en el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

"Estoy feliz de volver, de entrenar y de conocer al nuevo cuerpo técnico. Reencontrarme con mis compañeros siempre es una alegría. Es bonito volver aquí, a Valdebebas, para trabajar, jugar y prepararnos para la temporada", dijo a los medios del club.

"En la pretemporada intento dar el máximo, es cuando podemos trabajar más, ir a full. Luego empieza la carga de partidos. Tenemos que estar listos para el primer partido de Liga", añadió.

Mbappé sigue disfrutando de vestir la camiseta merengue como si fuera el primer día: "Para mí era un sueño venir aquí, estar aquí cada día. Soy un chico que sabe disfrutar del presente y sé la suerte que tengo. Pero ahora hay que ganar, puedes estar en el Real Madrid o en cualquier sitio, aquí tienes que ganar títulos, ganar cosas y es por eso que estoy aquí", aseguró Kylian.