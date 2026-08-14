Fútbol en plena crisis de Ceuta con el inicio de la Segunda División: "Esto es más grave de lo que se transmite fuera"

El once inicial de la AD Ceuta en uno de los partidos de pretemporada. AD CEUTA

Han pasado más de dos semanas desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Se estima que fueron cerca de 80.000 personas las que cruzaron a territorio español desde Marruecos, y un buen número de ellas todavía siguen en la ciudad autónoma.

El contexto sociopolítico es muy complicado y el fútbol, por supuesto, tampoco es ajeno a ello. La muestra más clara la puso este mismo jueves José Juan Romero, el entrenador de la AD Ceuta, que estalló en la rueda de prensa previa al partido que mañana mismo juega su equipo contra el Andorra para alzar el telón de la temporada.

El técnico denunció de primera mano la situación caótica que vive como ciudadano y reprochó la falta de apoyo y de solidaridad con la ciudad de Ceuta. Un discurso desgarrador que sirvió como altavoz de la cruda realidad que aún se vive en el día a día.

Kuki Zalazar, jugador de la AD Ceuta. AD CEUTA

José Juan Romero alza la voz

La AD Ceuta debuta mañana en Segunda División, pero este histórico momento se va a ver eclipsado por el gran asalto a la ciudad que se produjo hace dos semanas y sus consecuencias.

Pese a la ilusión de volver a ver a un equipo ceutí en el fútbol profesional 25 años después, el ambiente no es precisamente futbolero en la ciudad, y eso es lo que quiso resaltar su entrenador en la rueda de prensa previa al inicio de la temporada. EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con el club sin éxito para conocer de primera mano la opinión de otros miembros de la entidad.

"Me da un poco de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa con lo que estamos viviendo en la ciudad. Creo que el fútbol, como altavoz que es, necesitamos hacer una reivindicación de lo que está ocurriendo aquí", comenzó José Juan Romero en su intervención.

❌ "Si fuera por mí, EL CEUTA NO JUGARÍA".



👉"Es muy fuerte lo que está pasando aquí".



🗣️José Juán Romero, entrenador del Ceuta, 'estalla' por la situación de la ciudad. pic.twitter.com/WjbyDnDRPB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2026

"Es muy fuerte. Si fuera por mí el Ceuta no jugaría en estos momentos porque creo que debemos dar todos un golpe en la mesa y decir lo que aquí está pasando., Parece ser que más allá de nuestras fronteras poca cuenta se le echa, y no es justo", denunció el entrenador de la AD Ceuta.

El técnico, con rostro muy serio, quiso dejar claro que bajo su opinión lo sucedido hace un par de semanas tiene mucha más gravedad que el episodio de 2021: "Vivimos el día a día. Somos ceutís porque llevamos muchos años aquí. Yo viví lo de 2021 y no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora".

Entre una mezcla de impotencia e indignación, Romero siguió con su discurso sin vacilar: "No se están dando cuenta fuera de la verdadera dimensión de esto, no se cuenta con la solidaridad del resto. Si esto hubiera pasado en otra ciudad española, seguro que las movilizaciones y lo que se hubiera liado hubiera sido mucho, con muchísima mayor dimensión".

Aseguró el entrenador de la AD Ceuta que en el equipo todos están "tremendamente jodidos por todo".

"Mi familia en esta época suele venir y todavía no ha venido por el miedo y la situación que estamos viviendo. Sé de muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas y que no quieren salir. Creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo, y nadie hace nada más allá de nuestras fronteras. Creo que ya es hora de que, si no escucharon la manifestación del domingo pasado, habrá que hacer otras cosas para que nos escuchen", concluyó.

Dificultades para fichar

El estallido que se produjo con el asalto a la ciudad autónoma hace un par de semanas también repercutió en el mercado de fichajes de la AD Ceuta.

Con la ventana de transacciones abierta, la inestabilidad en la que se sumió el territorio llegó a complicar la capacidad de convicción del equipo blanquinegro para firmar futbolistas.

Así lo confirmó Edu Villegas, el director deportivo de la AD Ceuta, hace unos días en su intervención en El Larguero de la Cadena Ser. "Es verdad que en los últimos días he tenido que dar muchísimas más explicaciones de la cuenta. Porque ya entra la familia, los padres, las novias, los amigos…", comentó.

Lo deportivo ha pasado completamente a un segundo plano y el ambiente futbolero se ha desvanecido. Mañana la AD Ceuta jugará su primer partido de la historia en Segunda División, y la ciudad de Ceuta no veía un equipo en el fútbol profesional desde hace 25 años.

Aquel conjunto fue la Agrupación Deportiva Ceuta, pero no la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club actual, que es el resultado de la fusión de la Asociación Deportiva Ceuta y el Atlético Ceuta.

Fuera en la fecha marcada

El equipo se encontraba fuera de la ciudad autónoma en el día en el que se produjo la entrada masiva de migrantes a suelo ceutí.

La AD Ceuta se encontraba concentrada en Jerez de la Frontera, en la península, realizando su pretemporada. De hecho, justo el día anterior, el 29 de julio, se había enfrentado al Cádiz y el día después, el 31, iba a jugar otro amistoso contra el Granada CF.

Se desató, por lo tanto, la inquietud de aquellos miembros del equipo que tenían a sus familiares y seres queridos en la ciudad autónoma viendo las noticias que llegaban desde allí.

Hace unos días comenzó a circular por redes sociales la idea de forjar un segundo asalto a la ciudad de Ceuta el próximo día 15 de agosto, es decir, este mismo sábado. Los mensajes han circulado como la pólvora, así que la sombra de una nueva llegada masiva de migrantes está sobre la mesa.

Se daría la casualidad, si esto sucede, de que la AD Ceuta y todos sus componentes volverían a estar fuera de la ciudad autónoma, ya que precisamente mañana tienen que jugar el primer partido de la temporada lejos de casa ante el Andorra.