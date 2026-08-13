El Manchester City rechaza la segunda oferta del Barça por Rodri y no aceptará menos de 80 millones de euros

El Manchester City ha rechazado la segunda propuesta del Barcelona por Rodri. El club inglés considera insuficiente la oferta azulgrana, situada en torno a los 60 millones de euros, y mantiene una exigencia alrededor de los 80 millones para abrir la puerta a la salida del centrocampista.

La información ha sido adelantada por The Times. El diario británico sostiene que el City ha comunicado al Barça su negativa y que no rebajará de forma significativa su valoración. La negociación, por tanto, sigue abierta, pero con una distancia relevante entre ambas partes.

El Barcelona ya había recibido una primera respuesta negativa. Aquella propuesta rondaba los 45 millones de euros, una cantidad que el conjunto de Mánchester juzgó demasiado baja. La mejora posterior tampoco ha cambiado la postura de los ingleses.

La diferencia está ahora en el tramo final de la operación. El Barça se ha movido hasta una cifra próxima a los 60 millones. El City pretende que el acuerdo alcance los 80 millones. La estructura de los pagos y las variables puede ser una de las vías para intentar reducir esa brecha durante los próximos contactos.

Rodri, de 30 años, entra en el último año de su contrato en el Etihad Stadium. Esa circunstancia condiciona las conversaciones. El Barcelona entiende que no debe elevar en exceso su inversión por un futbolista que quedará libre en 2027.

El City, en cambio, prioriza el valor deportivo del jugador y no quiere aceptar una venta por debajo de su tasación.

El pivote es una pieza central en el equipo inglés desde su llegada en 2019. Su experiencia, su lectura del juego y su capacidad para ordenar al equipo explican la posición firme del City. El club necesita además tener margen para encontrar un relevo si finalmente se produce su marcha antes del cierre del mercado.

Rodri, en un partido con el Manchester City. Europa Press

El Barça ve en Rodri una opción para reforzar el centro del campo. La necesidad de incorporar un mediocentro ha ganado peso en la planificación deportiva azulgrana. El perfil del internacional español encaja por su capacidad para recuperar, distribuir y sostener la salida de balón.

Las primeras informaciones sobre la operación situaban al Barcelona como destino preferente del jugador, después de que se enfriara la vía del Real Madrid. Sin embargo, el acuerdo entre clubes sigue lejos de estar resuelto. La voluntad del futbolista no basta para desbloquear un traspaso.

También será relevante la situación física del futbolista y su incorporación a la dinámica del City. El club inglés deberá valorar los plazos de mercado, sus alternativas en la plantilla y las condiciones de una posible sustitución antes de aceptar cualquier movimiento.

Sobre la mesa hay dos nombres: el joven marroquí Ayyoub Bouaddi, del Lille, con el que habría un acuerdo personal, y un Enzo Fernández cuyo valor ronda los 145 millones de euros, que busca abandonar el Chelsea en las últimas semanas de mercado.

El escenario inmediato pasa por una nueva ronda de conversaciones. El Barça deberá decidir si incrementa la parte fija, eleva los incentivos o mantiene su límite económico.

El Manchester City ya ha marcado su referencia: no negociará una salida de Rodri si la oferta total no se acerca a los 80 millones de euros, según The Times.