La Supercopa de España de 2027 cambia Arabia por Turquía y se disputará en Estambul del 2 al 7 de febrero
Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid viajarán a la capital turca, elegida entre las siete propuestas que tenía la RFEF.
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Ya es oficial. La próxima edición de la Supercopa de España se celebrará en Estambul, en el estadio Olímpico Atatürk, del 2 al 7 de febrero de 2027. La Federación Española de Fútbol (RFEF) lo hizo oficial este jueves tras semanas de conversaciones abiertas.
Hasta siete lugares diferentes del mundo ofertaron por albergar la Supercopa española, torneo que abandonará por un año Arabia Saudí para volver en 2028 al gigante de Oriente Medio. Entre las opciones, además de la capital turca, estuvieron sobre la mesa ciudades como Miami.
Finalmente será Estambul la ciudad que reciba durante unos días a Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid para decidir cuál es el próximo 'supercampeón' del fútbol español.
La Supercopa de España de 2027 no puede celebrarse en Arabia Saudí porque coincidiría con la Copa de Asia, que el país organizará entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.
La competición continental absorberá estadios, infraestructuras, logística y calendario durante las fechas habituales del torneo español.
Por tanto, no supone una ruptura del acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí. El contrato se extendía inicialmente hasta la temporada 2028/29, pero al suspenderse la obligación de organizar allí la edición 2026/27, se añadió una campaña más, hasta 2029/30, como compensación por ese paréntesis.
Comunicado de la RFEF
El estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el escenario de la Supercopa de España 2027, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol para celebrar esta edición, en la que los cuatro clubes que lucharán por el título serán FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol y Club Atlético de Madrid.
Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí.
La Supercopa de España se celebrará en Estambul entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. Estambul acogerá la edición 2027 de un torneo ya asentado en el calendario internacional del fútbol mundial con una difusión en más de 150 países por todo el planeta y que en su edición de 2026 alzó como vencedor al FC Barcelona.
Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol.
El torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español, entre ellos los campeones de Liga en Primera División y de la Copa de SM el Rey, volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que en 2027 dicho país organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes con el torneo de la Supercopa y es por ello que la RFEF ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición.