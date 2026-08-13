La Supercopa de España de 2027 cambia Arabia por Turquía y se disputará en Estambul del 2 al 7 de febrero

Ya es oficial. La próxima edición de la Supercopa de España se celebrará en Estambul, en el estadio Olímpico Atatürk, del 2 al 7 de febrero de 2027. La Federación Española de Fútbol (RFEF) lo hizo oficial este jueves tras semanas de conversaciones abiertas.

Hasta siete lugares diferentes del mundo ofertaron por albergar la Supercopa española, torneo que abandonará por un año Arabia Saudí para volver en 2028 al gigante de Oriente Medio. Entre las opciones, además de la capital turca, estuvieron sobre la mesa ciudades como Miami.

Finalmente será Estambul la ciudad que reciba durante unos días a Real Madrid, FC Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid para decidir cuál es el próximo 'supercampeón' del fútbol español.

La Supercopa de España de 2027 no puede celebrarse en Arabia Saudí porque coincidiría con la Copa de Asia, que el país organizará entre el 7 de enero y el 5 de febrero de 2027.

La competición continental absorberá estadios, infraestructuras, logística y calendario durante las fechas habituales del torneo español.

Por tanto, no supone una ruptura del acuerdo entre la RFEF y Arabia Saudí. El contrato se extendía inicialmente hasta la temporada 2028/29, pero al suspenderse la obligación de organizar allí la edición 2026/27, se añadió una campaña más, hasta 2029/30, como compensación por ese paréntesis.