El laberinto del Barça con la salida de Ferran: un '9' huérfano con la odisea de Julián Álvarez y sin sustituto de Lewandowski

El Fútbol Club Barcelona se está metiendo en un laberinto un tanto complicado de descifrar para la posición del '9'. La salida confirmada de Lewandowski y la más que probable de Ferran Torres están a punto de dejar huérfano de una referencia al ataque culé, y eso cuando el inicio de la temporada está ya a la vuelta de la esquina.

Algo de inquietud recorre el cuerpo de Hansi Flick cuando repasa los nombres de su plantilla y ve que lo más probable es que no tenga un delantero puro a sus órdenes en el futuro más inmediato.

Mientras tanto, el club se enfrasca con la opción de Julián Álvarez, una negociación que parece indescifrable, errática, y que en ningún caso lleva a buen puerto.

Raphinha y Ferran Torres celebran el gol del empate ante el Inter de Milán. REUTERS Reuters

Otros nombres como el de Vlahovic afloraron en el entorno del Camp Nou, pero la opción del serbio parece que también se desvanece porque está a punto de poner rumbo a Turquía.

Así las cosas, parece que el rompecabezas del ataque cuenta con muy buenas piezas que cualquier equipo querría como Raphinha o Lamine Yamal, pero que, pese a los fichajes, falta algo en el engranaje para que la sinfonía sea perfecta.

Sustituir a Lewandowski

El Barça tenía claro desde hacía varios meses que Robert Lewandowki no iba a seguir a las órdenes de Hansi Flick. A sus 37 años, parecía que el ciclo de la alta competición ya estaba cumplido, y sus números del último curso confirmaron un bajón en el rendimiento.

El polaco firmó hace dos temporadas 42 goles, un número asombroso, pero sus guarismos descendieron hasta las 19 dianas de la pasada campaña en la que hubo días en la que incluso tuvo que conformarse con empezar desde el banquillo.

Lewy había perdido esa etiqueta de intocable que había tenido en su carrera deportiva tanto en el Bayern como en el Barça, pero ahí es donde entra en juego la planificación deportiva de Deco. Sabiendo que el delantero tenía las horas contadas en el Camp Nou, en el conjunto culé no han sabido encontrar un recambio de garantías sabiendo que la opción de Julián Álvarez no era real.

Los fichajes no sirven

El Barça se ha gastado este 100 millones de euros en tres fichajes. Anthony Gordon, Karim Adeyemi y el joven Jesse Bisiwu son nuevos jugadores azulgrana, pero ninguno de ellos es un '9' puro, ni mucho menos ninguna representa un perfil parecido al de Robert Lewandowski.

El tipo de jugador por el que ha apostado la dirección deportiva del Barça en este mercado de fichajes es el de hombres de banda rápidos y con desborde. Eso es lo que representan especialmente Adeyemi y Gordon, ya que Bisiwu llegará para estar en un principio en el filial.

Es cierto que tanto el inglés como el alemán son refuerzos de ataque y, de hecho, pueden actuar circunstancialmente como hombres más adelantados del ataque, ejerciendo el rol de falso '9', pero en ningún caso el peso goleador de una temporada tan larga como la que se presenta puede recaer sobre ellos.

Por sus posiciones naturales se puede decir que Gordon y Adeyemi llegan a reforzar posiciones que están más que cubiertas con la presencia tanto de Raphinha como de Lamine Yamal por las bandas. Será complicado, además, ver a uno de estos dos habitualmente en el banquillo, por lo que los nuevos fichajes tendrán que ganarse un puesto.

Ferran, con pie y medio fuera

Mientras este puzle sigue sin sonar del todo bien, el Barça está a punto de decir adiós al delantero más puro que tiene actualmente en la plantilla. La sintonía con Ferran Torres ha dejado de existir y no parece que las dos partes hablen el mismo idioma.

Por eso, el autor del gol que le dio la segunda estrella a la selección española está a punto de marcharse al Paris Saint-Germain, donde Luis Enrique espera sacar partido de él.

Ferran quiere más protagonismo, ser el delantero titular del Barça durante toda la temporada y sentirse valorado. Eso no se lo ofrece la entidad culé, que ni aún teniendo un sustituto para él está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para retenerlo.

Eso sí, la nota positiva para Joan Laporta es que ingresará un buen pico de millones por el traspaso del futbolista, y eso sí que podría utilizarlo para seducir a un nuevo delantero en el que se fijen en el mercado.

La utopía de Julián Álvarez

El Barcelona sigue empeñado en fichar a Julián Álvarez. Parece más eso, un empeño que una opción real, porque el Atlético de Madrid ya se ha encargado de decir por activa y por pasiva de manera pública que no dejará salir al jugador.

No por 100 millones de euros, tampoco 150 millones, los que ofreció el Real Madrid y que fueron rechazados de manera inmediata en el Metropolitano.

Es de entender, por lo tanto, que si el Barça llega con menos de esos 150 millones el Atlético de Madrid ni siquiera le mirará a la cara para estudiar la oferta.

Mientras tanto el futbolista acaba de volver a integrarse en la disciplina atlética después de decir durante el Mundial que quería salir para "cumplir un sueño". La situación del delantero es extremadamente complicada.

El falso 9

Con todos estos ingredientes, parece que Hansi Flick no tendrá más remedio que apostar por la opción del falso '9' y olvidarse por completo de configurar un once inicial con un delantero puro.

Los nuevos fichajes como Gordon o Adeyemi sí que podrían hacer esta labor de manera circunstancial, pero no parece que de forma habitual durante el curso.

Dani Olmo y Rüdiger durante El Clásico. REUTERS Reuters

Por si acaso, Flick también cocina en su cabeza otras alternativas como la de Dani Olmo. El catalán ya ha actuado en esa posición en alguna ocasión, también en la selección española, pero sería otro parche para la ausencia de un '9'.

El mercado sigue vivo y el Barça no ha dicho todavía su última palabra. De momento, sigue hablando de Julián como primera opción, pero quizás deba reconfigurar su ruta próximamente.