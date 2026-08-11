Mourinho desvela sus conversaciones con Casillas: "Me pidió retrasar los entrenos porque había mucho tráfico"

Las interioridades del vestuario del Real Madrid durante la primera época de José Mourinho, al descubierto. El documental dedicado al entrenador portugués que acaba de estrenarse en Netflix airea secretos y momentos íntimos que se vivieron durante la anterior estancia del luso en el Santiago Bernabéu.

Uno de los pasajes más polémicos y duros tiene que ver con la relación entre Mourinho e Iker Casillas. El técnico sentó al guardameta cuando era todo un emblema del club blanco y aquello generó una división entre la afición y el propio vestuario que terminó estallando.

"Lo primero que me dijo Casillas fue: 'Vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la Selección'", empezó aireando el técnico portugués en su documental.

"La segunda vez que habló conmigo me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque a la hora que yo quería entrenar había mucho tráfico en Madrid", prosiguió José Mourinho.

Y tuvo una sentencia más para el exguardameta blanco: "La tercera vez que hablamos, me dijo: 'No queremos ir al hotel, preferimos vernos el día del partido e ir directamente al estadio a jugar'".

Mourinho y Fede Valverde durante un amistoso de pretemporada. Reuters

Tras estas conversaciones con su capitán, José Mourinho extrajo una conclusión al respecto del momento que vivía la plantilla: "En poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos". "El Real Madrid tenía un equipazo, pero mentalmente estaba muy mal", aseveró el portugués.

La llamada de Casillas

El enfrentamiento con Casillas se trasladó también a los duelos entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Mourinho pedía un enfrentamiento directo con los culés en todos los ámbitos, y el portero trató de normalizar la situación con sus compañeros de Selección con la famosa llamada a Xavi.

"Hay cosas que no acepto ni aceptaré nunca, cuando alguien no me respeta, entonces se convierte en un problema", cuenta el entrenador en el documental.

El propio Iker Casillas habló en el documental para ofrecer su postura: "Esa situación era complicada, porque tú eras el capitán del Real Madrid y también el capitán de la selección española. Te enfrentabas a compañeros que eran tus enemigos en el campo de fútbol, pero luego eran tus compañeros en la Selección. A mí no me gustó ver eso y se lo dije al míster".

También Sami Khedira, parte de aquel equipo y ahora en el cuerpo técnico de Mourinho, ofreció su versión: "Iker era una leyenda. Le sentó y no le dirigía la palabra, hablaba mal de él en los medios... El vestuario se convirtió en un infierno", comentó el alemán.

Y fue más allá: "Después de eso se rompió la relación entre José y muchos jugadores como Cristiano Ronaldo y los españoles. Esos jugadores eran muy importantes para el ambiente del vestuario, que se envenenó".