Las consecuencias del Mundial llegan a LaLiga: 30 partidos en 17 días y con cinco equipos aplazando su estreno

España será la primera de las grandes ligas en echar a andar. Lo hará ya este fin de semana en un inicio adelantado que propiciará que las dos primeras semanas de competición estén cargadas de fútbol.

Entre el 15 y el 31 de agosto, únicamente habrá un día sin partido de Primera División. Un ritmo que recuerda inevitablemente al Mundial durante los partidos de la fase de grupos, con encuentros prácticamente encadenados y sin apenas espacio para el descanso.

La explicación de esta particular maratón de fútbol está precisamente en la Copa del Mundo, que terminó el 19 de julio. La presencia de España, Argentina, Inglaterra y Francia obligó a algunos futbolistas a retrasar sus vacaciones.

En consecuencia, LaLiga permitió a los equipos de estos jugadores aplazar sus respectivos partidos de la primera jornada para poder contar con ellos una vez completado su periodo de descanso.

Barça, Real Madrid, Athletic, Atlético y Betis se acogerán a esta posibilidad. No así el Celta, que también contaba con un internacional español, Borja Iglesias, en la plantilla campeona del mundo.

La locura de partidos

En cualquier caso, la primera jornada quedará completamente partida y dará pie a un calendario especialmente intenso en el arranque del campeonato.

El intenso serial comenzará el sábado 15 de agosto. El primer balón de LaLiga rodará en Mendizorroza, donde el Alavés de Quique Sánchez Flores recibirá al Getafe de Bordalás. Dos horas después, Sevilla y Rayo Vallecano se medirán en el Sánchez Pizjuán.

El domingo 16 llegará el turno de otros tres encuentros de la jornada inaugural, con el regreso del Racing a la máxima categoría como uno de los grandes alicientes. El conjunto cántabro recibirá en El Sardinero al Villarreal. Espanyol-Levante y Celta-Osasuna cerrarán el segundo día.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la primera jornada de #LALIGAEASPORTS.



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La noche del lunes 17 será la del ‘reestreno’ de Riazor en Primera. El Deportivo de Antonio Hidalgo se enfrentará al Elche del debutante Martín Anselmi. Y después, el único respiro de esta frenética quincena. El martes 18 no habrá partido de Primera División.

La actividad regresará el miércoles 19 con otro encuentro de la jornada 1. En el Metropolitano, el Atlético recibirá al tercer ascendido en entrar en escena, un Málaga de Funes que afrontará el partido en plena Feria de la capital costasoleña.

Y apenas 24 horas después, el jueves 20, comenzará la jornada 2 con el Rayo Vallecano-Alavés, que no podrá disputarse en Vallecas debido a la clausura del recinto por parte de la Comunidad de Madrid. Se jugará en Butarque.

La segunda jornada sí se desarrollará de manera consecutiva. El viernes 21 será el turno del Betis-Real Sociedad, que se disputará en el estadio de La Cartuja. El fin de semana concentrará tres partidos por día. El sábado 22 llegará el turno de Athletic-Sevilla, Valencia-Celta y el estreno del Real Madrid de Mourinho, que visitará al Espanyol.

El domingo 23 se disputarán Atlético-Villarreal, Getafe-Racing y el primer encuentro del vigente campeón, el Barça de Hansi Flick, que se estrenará en el Martínez Valero frente al Elche.

La vuelta a la jornada 1

La jornada 2 se cerrará el lunes 24 con los duelos Osasuna-Levante y Málaga-Deportivo, un enfrentamiento que ya se vivió la pasada temporada en LaLiga Hypermotion.

Y de la segunda jornada, de nuevo a la primera. Los tres días siguientes servirán para recuperar los tres encuentros que habían quedado pendientes.

El martes 25, Mestalla acogerá el Valencia-Betis. El miércoles 26, Real Madrid y Real Sociedad se enfrentarán en el Santiago Bernabéu. Y el jueves 27, finalmente, Barça y Athletic pondrán el punto final a la jornada inaugural con su duelo en el Spotify Camp Nou.

La maratón futbolística de agosto en Primera División llegará a su fin con la disputa de la tercera jornada. El viernes 28, Racing-Elche y Alavés-Villarreal abrirán fuego.

Welcome to our fútbol.



Vuelve la competición que ha dado la vuelta al mundo.

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El 15 de agosto vuelve el fútbol más emocionante.



VUELVELALIGA — LALIGA (@LaLiga) August 10, 2026

El sábado 29 será el turno de Levante-Betis, Real Sociedad-Espanyol y Sevilla-Atlético. Para el domingo 30 quedarán Real Madrid-Málaga, Deportivo-Valencia y Celta-Athletic.

Y el lunes 31 se pondrá punto final a esta gran serie de partidos con los encuentros Osasuna-Getafe y Barça-Rayo Vallecano.

En total, 30 partidos para poner en marcha la temporada prácticamente sin interrupción. Una auténtica maratón futbolística que, por su ritmo y concentración de encuentros, recordará inevitablemente a aquellas primeras semanas del Mundial.