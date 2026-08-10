El Madrid anuncia los dorsales de sus nuevos fichajes y varios cambios: Asencio y Huijsen, a lo Carvajal y Ramos; Pitarch 'sube'

El Real Madrid ha hecho oficial la numeración de su plantilla para la temporada 2026/27, una lista que confirma los números de los nuevos fichajes y deja varios movimientos internos de peso.

Raúl Asencio y Dean Huijsen protagonizan los cambios simbólicamente más relevantes al heredar el 2 y el 4, dos dorsales de enorme carga histórica en la defensa blanca.

Asencio abandona el 17, que pasa a manos de Marc Cucurella, para asumir el 2 que había llevado Dani Carvajal. El canterano da así un paso más en su estatus dentro del primer equipo y recoge el testigo de uno de los capitanes y referentes de las últimas temporadas.

Huijsen, por su parte, deja el 24 para quedarse con el 4. El central lucirá un número que pertenecía hasta ahora a David Alaba y que, antes de la etapa del austriaco, quedó asociado a Sergio Ramos. El cambio sitúa al internacional español en un dorsal reservado históricamente para piezas fundamentales del eje defensivo madridista.

Las seis incorporaciones del verano también tienen ya asignada su identidad numérica. Cucurella llevará el 17 liberado por Asencio, mientras que Ibrahima Konaté toma el 16, disponible tras la salida de Gonzalo de ese número.

Bernardo Silva usará el 20 que hasta la pasada campaña pertenecía a Fran García, y Denzel Dumfries se queda con el 24 que deja vacante Huijsen.

En la línea ofensiva, Carlos Espí tendrá el 19, número que había utilizado Dani Ceballos, mientras que Yan Diomande portará el 25. El atacante, la gran apuesta del mercado estival madridista y su fichaje más caro de la historia, ocupará uno de los dorsales que permanecían libres en la plantilla.

Algunos de los nuevos dorsales del Real Madrid. Real Madrid

También hay novedad para Endrick. El brasileño recupera el 9 tras su cesión al Olympique de Lyon, un número que ya llevó durante el inicio de la temporada anterior y que vuelve a quedar ligado a su figura.

Su regreso al equipo coincide, por tanto, con la vuelta a un dorsal tradicionalmente reservado para los delanteros de referencia del club.

La lista incorpora además a Thiago Pitarch, que llevará el 27. El centrocampista conserva ficha del filial, de ahí que utilice una numeración superior al 25, pero ya figura inscrito en la web oficial del Real Madrid dentro de la plantilla del primer equipo.

Su aparición confirma su promoción en la dinámica de la primera plantilla con Mourinho y le abre la puerta a sumar protagonismo durante el curso.

El resto se mantiene

Thibaut Courtois mantendrá el 1 y Andriy Lunin el 13 en la portería. En defensa continúan Éder Militão con el 3, Trent con el 12, Álvaro Carreras con el 18, Antonio Rüdiger con el 22 y Ferland Mendy con el 23.

El centro del campo seguirá encabezado por Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler, con los números 5, 6, 8, 14 y 15, respectivamente.

En ataque no cambian Vinicius, Mbappé, Rodrygo y Brahim, que conservan el 7, 10, 11 y 21.

El nuevo reparto termina de dibujar una plantilla renovada, con fichajes instalados en dorsales relevantes y dos jóvenes centrales, Asencio y Huijsen, ligados ya a números de máxima exigencia.