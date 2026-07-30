El Real Madrid vende el 70% de Gonzalo al Fulham por 40 millones de euros y Franco Mastantuono apunta a Italia

Hay más movimientos en el Real Madrid. Mientras se espera el anuncio oficial de Yan Diomande y se acelera en la 'operación Rodri', las salidas en el vestuario blanco se agilizan. Hay dos protagonistas: Gonzalo García y Franco Mastantuono.

El Real Madrid ha acordado el traspaso del 70% de Gonzalo al Fulham por 40 millones de euros. El club merengue no pierde el control total del jugador y, además, se reserva una opción de compra preferencial por él.

En cuanto a Mastantuono, descartado su regreso a River Plate, su destino más probable ahora mismo es Italia. Fiorentina e Inter de Milán lideran la carrera por su cesión, tal y como ha desvelado Fabrizio Romano.

La de Gonzalo se convertirá en una de las ventas más cara del verano del Real Madrid. En lo más alto están los 60 'kilos' pagados por el Como por el 50% que aún pertenecía a los blancos del canterano Nico Paz.

Gonzalo dio el salto al primer equipo del Madrid la pasada temporada. Tras lucirse en el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, se ganó un hueco en la plantilla. Durante el curso, llegó a disputar 39 partidos dejando ocho goles y tres asistencias.

En el Fulham, Gonzalo se reencontrará con Álvaro Arbeloa. El técnico salmantino fue clave para cerrar la operación de un jugador al que ya tuvo a las órdenes en la cantera y en el primer equipo del Madrid.

Gonzalo no será el único canterano que pescará el club londinense. Al delantero le acompañará al Fulham el centrocampista César Palacios, que dará el salto a la Premier League tras triunfar en el Castilla y debutar en el primer equipo del Madrid.

Franco Mastantuono, durante un partido de pretemporada del Real Madrid. Europa Press

Por otro lado, el Madrid también avanza en la salida de Mastantuono. Lo hará cedido, tras ser una apuesta de 60 millones el pasado verano. Mastantuono, que sufrió una pubalgia, no terminó de adaptarse y se irá a préstamo en busca de los minutos que necesita para seguir progresando.

Casos como los de Nico Paz o Endrick han provocado que el Madrid vea con buenos ojos su salida temporal. Será en Europa, a pesar de que la preferencia del jugador era volver a River Plate.

La Serie A lleva la delantera. La Fiorentina ha mantenido las primeras conversaciones con el Madrid, pero clubes como Inter, Milan y Nápoles también circulan en los rumores sobre el futuro de Mastantuono.

La elección dependerá del plan que mejor se ajuste a las necesidad del Madrid con su jugador. Es decir, que el destino sea el que más se adecúe al perfil de Mastantuono y su posición en el campo.

El Madrid cierra su ataque

Gonzalo y Mastantuono saldrán para hacer hueco a Diomande y equilibrar los puestos de ataque. Los primeros espada de Mourinho serán Mbappé, Vinicius, Bellingham y el jugador costamarfileño.

En segunda línea, Arda Güler tendrá un rol casi de titular -con capacidad para jugar por dentro y en la derecha-, igual que el recién llegado Bernardo Silva. El turco y, especialmente, el portugués también pueden actuar en la base del centro del campo.

Completarán la nómina de atacantes Endrick, de regreso de su cesión al Lyon, como suplente de Mbappé; Brahim, que verá más difícil aún la disputa por los minutos; y un Rodrygo que no volverá hasta inicios de 2027 de su grave lesión de cruzado.