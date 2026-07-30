El Mundial altera la planificación de los 'grandes': pretemporadas a la vieja usanza y amistosos semiclandestinos

El Mundial lo ha cambiado todo. El panorama de esta pretemporada es muy diferente al de años precedentes para los grandes clubes europeos. El calendario aprieta hasta con las vacaciones, y la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos vuelve a comprimir las fechas desde el verano.

Acostumbrados a las grandes giras trasatlánticas, los equipos más prestigiosos del viejo continente se han visto obligados a recalcular la ruta en este 2026 para confeccionar pretemporadas un tanto más modestas.

En lo más cercano, Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid han tenido que decir adiós a sus ya habituales estancias en otros continentes y a cuadrar calendarios que parecen más añejos, con rivales cercanos y hasta trofeos míticos que otrora fueron muy prestigiosos y ahora ya parecían casi olvidados.

El Real Madrid, con el Teresa Herrera

El Real Madrid, como es habitual, ha aportado una gran cantidad de jugadores importantes al Mundial que han llegado hasta fases muy avanzadas de la competición.

Por eso, José Mourinho tardará en contar con su plantilla al completo y, pese a que los entrenamientos arrancaron el pasado 13 de julio, todavía le falta una buena parte del plantel por ponerse a sus órdenes.

Esta vez no hay gira estadounidense para el conjunto blanco. Ya el año pasado el Mundial de Clubes de la FIFA lo condicionó todo, aunque en cierto modo sirvió para suplir la pretemporada en tierras norteamericanas por casi un mes más de competición. Aquello, es cierto, terminó pasando factura durante el curso.

Para este verano el Real Madrid ha tenido que confeccionar una pretemporada mucho más 'casera', casi a la antigua. Así lo reflejan los dos primeros partidos de preparación que ya ha disputado, uno ante el Alcorcón (1-0) y otro contra el CD Leganés (4-1), ambos en Valdebebas y a puerta cerrada.

Pronto comenzarán pruebas mucho más serias para los de Mourinho. Jugarán el 1 de agosto contra la Fiorentina, y el 8 de agosto se medirán al Ferencvaros. Austria y Hungría serán los escenarios de estos encuentros, nada que ver con los interminables viajes a EEUU de años anteriores.

José Mourinho, en su primera sesión de entrenamiento. REAL MADRID

Después, el Real Madrid viajará hasta La Coruña para jugar el mítico trofeo de verano Teresa Herrera en Riazor ante el Deportivo, y finalizará su preparación en Alemania jugando contra el Schalke.

Como contraste, el año pasado se tiró prácticamente un mes entero compitiendo en el Mundial de Clubes y en 2024 hizo una gira de más de una semana por Estados Unidos donde jugó contra Milan, Barça y Chelsea.

El Barça, en Inglaterra

El Fútbol Club Barcelona arrancó sus entrenamientos el pasado 14 de julio y lleva varios días ya concentrado en Inglaterra.

El conjunto de Hansi Flick disputó un amistoso ante el CE Europa en el que venció por 4-1 para abrir boca, y este 31 de julio jugará ante el Birmingham su segundo partido de preparación antes de abandonar Inglaterra el próximo 4 de agosto.

Posteriormente, los culés se desplazarán hasta Udine, en Italia, para jugar el triangular 'Friuli Venezia Giulia Cup' donde también participarán el Udinese como anfitrión y el Nottingham Forest.

Por último, el Barça recibirá al Al Ahly en el Camp Nou para disputar el tradicional Trofeo Joan Gamper el 19 de agosto a pocos días vista de arrancar su andadura en La Liga.

El Barça también cuenta con el hándicap de recibir a los jugadores que han disputado el Mundial hasta fases muy avanzadas más tarde, por lo que la preparación todavía no puede ser la más idónea.

Además, este verano contrasta con los anteriores. El Barça no jugó el año pasado el Mundial de Clubes pero sí que hizo una gira asiática, mientras que en 2024 también estuvo por Estados Unidos como el Real Madrid.

Ahora los catalanes hacen viajes mucho más cercanos y cómodos que permiten a los jugadores sobrellevar mejor este tramo del curso.

El Atlético se exige más

Quizás la pretemporada más exigente de los tres grandes clubes españoles sea la del Atlético de Madrid. Esperando también por algunos de sus jugadores mundialistas, especialmente los que llegaron a la final, los colchoneros han elegido unos rivales de mayor enjundia.

Comenzaron este mismo miércoles enfrentándose al Getafe en el Cerro del Espino, pero jugarán contra el Manchester United el 1 de agosto en Suecia, ante el Manchester City el 9 de agosto en Corea del Sur, y cerrarán midiéndose al Olympique de Marsella en Francia el 14 de agosto.

La pretemporada será, igualmente, muy diferente a la de los dos años anteriores. El pasado curso el Atlético de Madrid también se vio 'afectado' por la disputa del Mundial de Clubes en Estados Unidos, aunque en su caso su estancia fue algo más corta al caer eliminado antes que el Real Madrid.

Durante el verano de 2024 los rojiblancos hicieron una breve gira asiática en Hong Kong, si bien es cierto que unos problemas de gestión impidieron una gira mayor por China.

Una pretemporada más llevadera

El Mundial ha obligado a los clubes más grandes a cambiar su habitual hoja de ruta de los veranos. La mayoría han sustituido sus grandes giras en el extranjero por partidos amistosos más cercanos y viajes mucho más cómodos.

Además, es evidente el bajón de nivel que hay en los rivales a los que se enfrentan especialmente el Real Madrid y el FC Barcelona. Contrincantes más asequibles y cercanos.

Esto, indudablemente, repercutirá además en una pretemporada mucho más agradecida para los cuerpos de los futbolistas, especialmente para aquellos que regresen tarde del Mundial.

Acostumbrados en los últimos años a exigir a sus organismos al máximo ya desde el verano con Clásicos y partidos amistosos de un gran nivel, bajar el listón en este aspecto, algo que lo que coinciden los preparadores, repercutirá positivamente y permitirá prolongar el rendimiento hasta el final de temporada.