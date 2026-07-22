El éxito de Thiago Alcántara, 35 años, más allá del fútbol: una apuesta por la restauración y por la vida sana

Thiago Alcántara ha cambiado de forma definitiva las botas por una agenda que mezcla el emprendimiento, el compromiso social y la formación táctica en el mismo club que le vio nacer: el FC Barcelona.

Tras anunciar su retirada del fútbol profesional, el hispanobrasileño no se ha desvinculado del deporte, sino que ha reinventado por completo su día a día. Al poco de colgar las botas, se incorporó con entusiasmo al staff técnico del primer equipo azulgrana como asistente de Hansi Flick, participando activamente en la preparación de sesiones y en el meticuloso trabajo táctico.

En este rol fundamental, Thiago actuaba como un puente perfecto entre la experiencia del vestuario y las ideas del cuerpo técnico, aprovechando su inmenso conocimiento del juego para contribuir en aspectos prácticos de la planificación y la estrategia general del equipo.

Paralelamente a su enriquecedor aprendizaje táctico, Thiago ha dado pasos firmes en el mundo empresarial. Desembarcó recientemente en el sector de la restauración con el proyecto Reset Matcha Bar, un local estratégicamente ubicado en el corazón del Eixample barcelonés que hace una apuesta decidida por la vida sana, teniendo el té matcha como producto estrella.

Este atractivo proyecto fue anunciado públicamente por su mujer, Júlia Vigas, y encaja en la actual corriente de jugadores que diversifican sus ingresos fuera del terreno de juego. El establecimiento se presenta como un espacio informal, moderno y acogedor, donde se ofrecen bebidas saludables y opciones dulces o saladas pensadas para un público urbano.

Además, este negocio forma parte de una estrategia mucho más amplia de inversiones familiares enfocadas en la hostelería y proyectos afines al bienestar.

La admirable faceta filantrópica de Thiago también ocupa un lugar absolutamente central en su nueva etapa vital. La Alcántara Family Foundation (AFF), impulsada por la familia Alcántara (incluyendo a Thiago, su hermano Rafinha, su esposa y sus padres), desarrolla valiosas iniciativas destinadas a la inclusión social y al desarrollo personal a través de los valores del deporte.

La fundación ha ejecutado con éxito numerosos proyectos de acogida y estrecha colaboración con organizaciones locales para atender a colectivos vulnerables. Desde allí se cierran importantes acuerdos con empresas tecnológicas y partners para profesionalizar la captación de fondos y aumentar el alcance de sus programas, evidenciando que el compromiso social forma parte de una hoja de ruta sostenible y familiar.

La excelente combinación de roles, como aprendiz en el Barça, joven empresario y dedicado filántropo, dibuja el perfil de un exjugador que busca mantener viva la conexión con el fútbol desde dentro del club, mientras construye un gran legado fuera del césped.

Su valiosa experiencia con Flick le permitió formarse para un futuro técnico y seguir influyendo en las generaciones más jóvenes. Todo ello, sumado a su firme intención de devolverle al fútbol lo recibido, consolida una segunda carrera brillante vinculada a la gestión, la formación, la genuina solidaridad y el bienestar colectivo.