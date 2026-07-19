El éxito de Andrés Iniesta, 42 años, fuera del fútbol: un equipo propio de ciclismo, vino y unas zapatillas urbanas

Andrés Iniesta colgó las botas, pero su mente sigue compitiendo al más alto nivel, esta vez en el implacable mundo empresarial. A sus 42 años, el eterno héroe de Johannesburgo ha consolidado un imperio diversificado que demuestra que su visión estratégica trasciende los terrenos de juego.

Lejos de conformarse con las rentas de su brillante carrera deportiva, el manchego ha tejido una compleja red de negocios que abarca desde la agricultura hasta el entretenimiento, pasando por la moda, el sector inmobiliario y el ciclismo profesional.

Todo este entramado es gestionado magistralmente a través de su agencia NSN (Never Say Never) y su sociedad holding Maresyterey.

Uno de los movimientos empresariales más audaces y recientes de Iniesta se materializó en su irrupción en el ciclismo profesional. Ante la crisis de patrocinios del anterior equipo Israel-Premier Tech, el manchego, a través de NSN y en estrecha alianza con el fondo hispano-suizo Stoneweg, acudió al rescate de la estructura WorldTour.

El resultado es el flamante NSN Cycling Team. Aunque compite oficialmente con licencia suiza, el equipo ha echado profundas raíces en España. Han conformado una plantilla altamente competitiva, diseñada expresamente para cazar triunfos de etapa y tener una presencia combativa en las grandes rondas. Este salto ha confirmado a Iniesta como un actor de gran peso en el exigente negocio del deporte internacional.

Pero si hay un proyecto que lleva el sello personal, íntimo y emocional del exjugador, es Bodega Iniesta. Situada en su Fuentealbilla natal, en el corazón de Albacete, la finca cuenta con casi 300 hectáreas de viñedos.

Bajo el paraguas de la Denominación de Origen Manchuela, la bodega elabora y comercializa vinos que ya son populares, como Corazón Loco y Minuto 116. Además, el proyecto agrario ha sabido evolucionar y no se limita únicamente al vino, sino que se ha expandido con éxito a la producción de aceite de oliva virgen extra y al floreciente sector del enoturismo, ofreciendo alojamientos rurales con encanto y sofisticadas catas gastronómicas.

Aunque el sector primario suele requerir inyecciones de capital para sostenerse frente a las fluctuaciones del mercado agrario, para Iniesta no es solo una hoja de cálculo, sino un compromiso vital e irrenunciable con su tierra.

Moda urbana y técnica

La moda es otra de las grandes pasiones que el futbolista ha sabido transformar en un negocio rentable. Junto a su mujer, Anna Ortiz, que tiene un papel fundamental en la estética corporativa y en el diseño del producto, lanzó Mikakus, una firma de zapatillas de estilo urbano (sneakers) con una fuerte proyección internacional y un diseño muy vanguardista.

A este proyecto de calzado se suma Capitten, una marca especializada en botas de fútbol y ropa técnica que el centrocampista impulsó de manera brillante durante su prolongada y exitosa etapa en Japón, capitalizando su inmenso tirón mediático en el competitivo mercado asiático.

Más allá de los titulares que generan el deporte y la moda, el verdadero y silencioso músculo financiero que sostiene a este conglomerado reside en el ladrillo. A través de la firma Maresyterey, Iniesta gestiona una sólida cartera inmobiliaria valorada en cerca de 28 millones de euros, la cual aporta la estabilidad económica vital para seguir diversificando y asumiendo riesgos en otras áreas.

Por si fuera poco, su agencia NSN ha experimentado un crecimiento espectacular. Lo que comenzó como un proyecto de asesoramiento y representación, hoy es un gigante del entretenimiento que organiza eventos musicales masivos como el festival Oh my gol! LaLiga Music Experience, gestiona potentes competiciones de eSports y, en su último gran hito corporativo, ha adquirido la propiedad mayoritaria del FC Helsingør, un histórico club de fútbol en la liga de Dinamarca.

Con un patrimonio neto que los expertos estiman en torno a los 120 millones de euros, Andrés Iniesta ha demostrado al mundo que la magia, la templanza y la milimétrica precisión que mostraba con el balón son, exactamente, las mismas virtudes que ahora aplica con maestría en los despachos.