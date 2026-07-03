El Real Madrid niega cualquier movimiento por Enzo Fernández y aclara que no tiene intención de ficharlo

El Real Madrid,a través de un contundente comunicado oficial ha desmentido de forma categórica cualquier tipo de acercamiento o interés por el centrocampista argentino Enzo Fernández, actual futbolista del Chelsea.

En las últimas semanas, diversos rumores vinculaban con fuerza al campeón del mundo con el conjunto blanco, sugiriendo que la dirección deportiva lo consideraba una pieza estratégica para reforzar la medular. Sin embargo, el club de Chamartín ha querido frenar en seco este flujo de informaciones para evitar malentendidos tanto con el entorno del jugador como con su actual equipo.

En el texto difundido, el Real Madrid asegura de manera directa que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador". Con esta afirmación, el club desautoriza cualquier supuesto contacto entre intermediarios o agentes que se haya filtrado a los medios de comunicación.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

Lejos de dejar la puerta abierta a un futuro movimiento, la cúpula madridista ha sido tajante al definir su postura a medio y largo plazo. La directiva ha manifestado de forma explícita que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación", descartando por completo que el argentino figure en su agenda de prioridades.

Asimismo, la entidad ha expresado su malestar por la difusión de estas noticias, lamentando que se sigan propagando rumores que "carecen de fundamento y que no responden a la realidad".

Misma fórmula que Olise

Este tipo de desmentidos públicos no es un hecho aislado en la política de comunicación de la entidad. Recientemente, el club blanco adoptó la misma estrategia ante los rumores que lo situaban tras los pasos del atacante Michael Olise.

En aquella ocasión, ante la insistencia de las informaciones, el Real Madrid emitió una nota oficial para aclarar que no existían conversaciones ni interés real, protegiendo su estabilidad institucional.

Si se echa la vista atrás, el historial de comunicados del club demuestra que esta es una herramienta habitual para frenar el ruido mediático cuando afecta a grandes estrellas internacionales. Uno de los casos más recordados ocurrió en el pasado con Paul Pogba.

Pogba, durante su etapa en la Juventus. REUTERS

Cuando el centrocampista militaba en la Juventus, el Real Madrid publicó un texto similar negando rotundamente cualquier contacto con su representante o con el club de Turín.

Del mismo modo, el caso de Kylian Mbappé vivió episodios idénticos antes de su definitivo desembarco en el Santiago Bernabéu. En varias ocasiones, el Real Madrid se vio obligado a emitir notas oficiales desmintiendo supuestas negociaciones secretas con el astro francés mientras este pertenecía al PSG.

Con este tipo de acciones institucionales, el club blanco busca mantener una relación de absoluto respeto con las demás entidades europeas y dejar claro que sus movimientos se rigen bajo una estricta transparencia.