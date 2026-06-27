El éxito de Fernando Torres más allá del fútbol: inmuebles de lujo y una cadena propia de gimnasios

Fernando Torres, 'El Niño', colgó las botas en 2019, pero su faceta como empresario apenas comenzaba a despegar. Tras una prolífica carrera en el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea y Sagan Tosu, ha sabido construir un sólido imperio fuera del terreno de juego. Aunque su nombre siempre estará ligado al fútbol, sus negocios se mueven hoy en tres sectores clave: fitness, inmobiliaria y hostelería.

Su incursión más mediática es Nine Fitness, una cadena de gimnasios fundada en 2014 a través de su sociedad Fernando 9 Torres S.L. junto a varios socios. La premisa inicial fue crear centros deportivos de barrio, cercanos, prácticos y con cuotas asequibles, fomentando el deporte cotidiano sin ostentaciones.

Actualmente, la cadena dispone de instalaciones en localidades madrileñas como Pinto, Valdebebas y Aranjuez. Torres se ha mantenido como socio mayoritario desde el principio, aportando tanto capital económico como el tirón de su apellido.

Pese a que los primeros ejercicios se saldaron con pérdidas millonarias y exigieron una dura reestructuración, la empresa logró revertir la situación. Ya en 2024, el modelo reportaba claros beneficios. El exdelantero no dejó de inyectar fondos, consolidando esta red como un pilar indispensable de su nueva vida postfútbol.

Sin embargo, el pilar más robusto de su fortuna no es el deporte, sino el sector inmobiliario. La misma empresa matriz, creada en el año 2002, gestiona tanto sus derechos de imagen como un vasto portafolio de activos.

El grueso de su capital está invertido en inmuebles de lujo y grandes fincas en el oeste de Madrid. Majadahonda, Pozuelo de Alarcón -específicamente en urbanizaciones exclusivas como La Finca- y Villanueva de la Cañada son sus zonas predilectas.

Allí atesora modernos chalets de obra nueva, extensas parcelas y residencias vacacionales, destacando que la inmensa mayoría de estas propiedades no tienen ninguna carga hipotecaria. Igualmente, se le vincula con propiedades en Monte Golf (Majadahonda), un entorno residencial de altísimo nivel habitado habitualmente por deportistas de élite.

Buscando no depender de una sola fuente de ingresos, Fernando Torres ha diversificado su patrimonio apostando estratégicamente por el ocio y la salud. Participa activamente en distintos negocios de hostelería, abarcando bares y locales nocturnos. Además, es inversor clave de una clínica podológica en el céntrico barrio del Retiro en Madrid, un negocio muy vinculado al cuidado físico y al exigente deporte profesional.

Aunque mantiene un perfil discreto sobre las cifras exactas, esta trayectoria dibuja a un inversor pragmático. Torres ha sabido repartir su capital estratégicamente para minimizar riesgos, aceptando que, en el camino del emprendimiento, hay reveses que sirven de aprendizaje.

Su constancia demuestra que asume esta etapa como una gestión empresarial y no simplemente como alguien que vive de rentas de imagen. Hoy, quien pisa uno de sus gimnasios o pasa frente a sus fincas, ya no ve solo al héroe futbolístico, sino a un empresario que ha transformado su éxito en un patrimonio forjado a base de decisiones valientes.