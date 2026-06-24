Neymar, 34 años: "Éramos 9 personas en una casa de 3 cuartos. Cuando uno iba a dormir, los demás también"

Neymar Jr. va a volver a enfundarse la camiseta de Brasil tras más de dos años y medio alejado de la 'Canarinha'. El delantero regresó a una convocatoria de la selección brasileña, aunque todavía no ha debutado en el Mundial.

Una lesión mantiene al máximo goleador histórico del combinado nacional -por delante de Pelé- apartado de los terrenos de juego y alimenta la incertidumbre sobre cuándo podrá disputar sus primeros minutos en el torneo.

La llamada de Carlo Ancelotti emocionó profundamente al futbolista, que no pudo contener las lágrimas al conocer su convocatoria.

Neymar, en la previa del partido ante Marruecos. REUTERS

Neymar sigue siendo una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo y, al igual que leyendas como Cristiano Ronaldo (41 años), Messi (38 años) o Modric (40 años), afronta probablemente la última gran cita mundialista de su carrera.

El atacante debutó con la selección absoluta de Brasil a los 18 años, aunque no participó en un Mundial hasta 2014. Para entonces ya se había consolidado como una de las grandes promesas del Barça.

Su desembarco en la ciudad condal marcó un antes y un después en su trayectoria deportiva y simbolizó también su salida definitiva de Brasil para instalarse entre la élite del fútbol internacional.

Sin embargo, mucho antes de conquistar los grandes estadios europeos, Neymar comenzó a soñar con el balón en las calles de Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo.

Una situación precaria

Allí descubrió que el fútbol podía convertirse en algo más que un juego: una oportunidad para cambiar el destino de una familia golpeada por las dificultades económicas.

"Vivíamos en casa de mi abuela, junto a mis tíos, mis primos y mis abuelos. Éramos nueve personas compartiendo una vivienda de tres habitaciones", recordó en 2018 durante una entrevista concedida al canal del creador de contenido brasileño Thiago Nigro.

Por entonces, cuando ya brillaba como estrella del PSG, Neymar rememoró una infancia marcada por las estrecheces. "Cuando uno se iba a dormir, los demás también tenían que hacerlo porque el colchón ocupaba prácticamente toda la habitación y, cuando se bajaba, era para todos", explicó.

A pesar de las dificultades, el delantero destacó que nunca le faltó lo imprescindible. "Siempre tuvimos problemas económicos, pero nunca nos faltó lo básico, como la comida", aseguró. Aquella realidad alimentó su ambición y le hizo ver en el fútbol una vía para transformar la vida de los suyos.

Entre los recuerdos que aún conserva de aquella etapa destaca una anécdota que refleja la magnitud de sus sueños. "Recuerdo decirle a mi madre que quería comer una galleta, pero no tenía dinero para comprarla. Ella intentó consolarme y yo le respondí: 'Voy a ser rico y voy a comprar una fábrica de galletas'. A veces todavía habla de aquello y se emociona", relató el brasileño.