Modric, 40 años: "Mi abuelo me enseñó a palear nieve, apilar heno y a llevar los animales a pastar. Ahí aprendí a jugar"

El tiempo parece no tener efecto sobre la figura de Luka Modric. A sus 40 años, mientras el centrocampista croata sigue asombrando al mundo por su incombustible despliegue físico y su eterna clarividencia táctica, muchos se preguntan cuál es el verdadero secreto de su longevidad.

Lejos de las sofisticadas dietas modernas, las cámaras hiperbáricas o los laboratorios de rendimiento de última generación, el propio futbolista ha desvelado que la raíz de su inquebrantable resistencia se encuentra en las montañas de su infancia, en una época marcada por el trabajo rural y la profunda complicidad con su abuelo.

"Llevo su nombre con orgullo. Cuando era pequeño no iba a la guardería y lloraba todo el tiempo, así que me llevaron a su casa", recordó con nostalgia el Balón de Oro de 2018 al evocar sus primeros años en la aldea de Modrici.

Fue en ese entorno rural e implacable donde el pequeño Luka moldeó la disciplina física que hoy asombra en la élite europea. "Mi abuelo me enseñó a palear nieve, apilar heno y a llevar los animales a pastar. Crecí con animales. Disfrutaba tirando de los rabos de las cabras; creo que ahí aprendí a jugar al fútbol, entre las rocas y las ovejas", confesó el legendario mediocampista.

Estas revelaciones arrojan una luz completamente nueva sobre la naturaleza de su juego. La agilidad mental y los veloces cambios de dirección que lo convirtieron en leyenda del Real Madrid y que hoy exhibe con la camiseta del Milan se forjaron sorteando terrenos escarpados a una edad muy temprana.

Luka Modric aplaude a su afición. Reuters Reuters

Aquellas extenuantes jornadas en el campo, bajo el frío invierno de los Balcanes, funcionaron como un entrenamiento invisible que le otorgó una base aeróbica y una dureza mental incomparables.

Sin embargo, aquella idílica etapa rural se vio truncada abruptamente por la crudeza de la Guerra de los Balcanes en 1991. El asesinato de su abuelo a manos de milicianos obligó a su familia a huir y a vivir durante años en un hostil campamento de refugiados en Zadar.

Fue allí donde aquel niño, que ya había aprendido a dominar el equilibrio entre las piedras y el ganado, utilizó el fútbol como un mecanismo psicológico de supervivencia frente al estallido de las bombas.

Hoy, consolidado como uno de los mejores centrocampistas de la historia del deporte rey, Modric afronta el tramo definitivo de su carrera con los mismos valores que aprendió en la montaña.