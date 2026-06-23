El éxito de Gareth Bale fuera del fútbol: su nuevo fondo que invertirá 500 millones de dólares en el deporte femenino

Gareth Bale ha encontrado, tras las botas, un nuevo territorio donde competir: los despachos de la inversión deportiva.

El exfutbolista galés, que durante años fue uno de los grandes iconos del Real Madrid y de la selección de Gales, se ha aliado con la firma de capital privado Juggernaut Capital Partners para lanzar un fondo que aspira a movilizar 500 millones de dólares en la industria del deporte, con el deporte femenino como uno de sus ejes centrales.

Lejos de ser una operación de imagen, el proyecto sitúa a Bale en la primera línea de un fenómeno que está transformando el mapa de la inversión deportiva.

El vehículo, bautizado Juggernaut Diversified Sports, nace con una tesis clara: el deporte ya no es solo un espectáculo, sino un activo financiero de alto crecimiento. En ese tablero, el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes oportunidades.

Ligas como la NWSL estadounidense, el auge del fútbol femenino en Europa y el tirón mediático de los grandes eventos han creado un ecosistema que, pese al boom de audiencias y patrocinios, sigue estando infracapitalizado.

La apuesta de Bale y sus socios busca ocupar ese espacio: entrar en clubes, ligas y plataformas que estructuren ese crecimiento a medio y largo plazo.

La participación de Bale no es meramente simbólica. El galés lleva años construyendo un perfil de inversor prudente y diversificado, con presencia en sectores como la hostelería, el inmobiliario, el golf y proyectos con componente social en Gales.

Gareth Bale Reuters

Pero el salto cualitativo llega ahora, con un vehículo profesionalizado capaz de operar en Norteamérica y Europa y de sentarse a negociar con propiedades deportivas consolidadas.

Su nombre, su red de contactos y su experiencia en la élite aportan algo que el capital financiero tradicional no siempre tiene: comprensión interna de cómo funciona un vestuario, una cantera o un ciclo competitivo.

Bale ha explicado que uno de los objetivos es contribuir a que niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades deportivas que él tuvo en su día como futbolista profesional.

En su mirada, el deporte femenino no solo es una fuente de rentabilidad futura, sino un terreno donde la inversión puede acelerar cambios estructurales: mejores infraestructuras, condiciones más dignas para las jugadoras y ecosistemas de formación más sólidos.

Esa mezcla de impacto social y lógica empresarial es, precisamente, la fórmula que atrae cada vez a más grandes fortunas y fondos hacia el deporte femenino.

El caso Bale encaja en una tendencia mayor: estrellas retiradas que usan su capital económico y simbólico para entrar en la propiedad deportiva. La diferencia es que Bale entra desde el inicio con un fondo de escala y con el foco declarado en el deporte femenino.

Si su jugada sale bien, puede convertirse en un caso de estudio: el delantero que cambió el césped por la equidad y encontró en el fútbol femenino su nueva zona de impacto.