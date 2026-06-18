El éxito de Makélélé, 53 años, fuera del fútbol: una estructura inmobiliaria a su nombre y embajador del fútbol congoleño

En este Mundial, Claude Makélélé vuelve a estar en primera línea, pero no para correr detrás de nadie, sino para hablar de ellos.

Instalado en el plató de DAZN España como una de las voces especialistas del torneo, el excentrocampista del Real Madrid y del Chelsea analiza a las selecciones con la misma claridad con la que ordenaba un centro del campo.

Su figura aparece empaquetada como 'leyenda' en la parrilla de la plataforma, pero detrás de ese rol de comentarista hay una realidad menos visible: la de un exfutbolista que ha construido una poscarrera sólida, discreta y muy bien armada en lo económico.

Mientras desgrana en directo los movimientos de Kylian Mbappé o de la selección francesa, parte del dinero que generó en su etapa en la élite trabaja en paralelo a través de una estructura inmobiliaria a su nombre en Francia.

En el Registro Nacional de Empresas figura como empresario individual bajo la denominación "MAKELELE CLAUDE", con una actividad principal declarada de "alquiler de terrenos y otros bienes inmobiliarios".

Es el molde típico de los exjugadores que canalizan un patrimonio relevante en pisos, locales o terrenos para obtener rentas recurrentes y optimizar la factura fiscal, lejos del foco mediático.

La ficha registral vincula a Makélélé con direcciones en ciudades como París o Cannes y con un domicilio societario en la Rue La Boétie, en pleno distrito 8 de la capital francesa, una zona asociada a despachos financieros y estructuras de gestión patrimonial.

Makélélé, en su etapa como entrenador de fútbol. Europa Press

No hay cifras públicas que permitan medir el tamaño exacto del negocio, pero la foto encaja con el perfil del exfutbolista que ha convertido el ladrillo en su gran colchón.

Makélélé, que ya tuvo salarios de primera línea en Madrid, Londres o París, no ha montado una marca de moda ni una bebida energética: ha optado por un modelo sobrio, sin estridencias, apoyado en el alquiler de inmuebles y en seguir cobrando bien dentro del propio ecosistema del fútbol.

La otra pata de su éxito fuera del césped tiene acento africano. Nacido en Kinshasa, Makélélé ha ido acercándose a la realidad del fútbol de la República Democrática del Congo, hasta el punto de que, en 2021, la federación congoleña anunció su nombramiento como embajador del fútbol del país, con la misión de ayudar a convencer a los binationales para que eligieran a los 'Leopardos'.

El propio exjugador matizó después ese movimiento, negando que hubiera un acuerdo formal, pero con el paso de los años su figura se ha consolidado de facto como referencia: medios africanos le sitúan en el centro de operaciones para captar talentos con pasaporte belga, francés o inglés, y en 2025 se le atribuyó la "misión" de seducir a un prometedor guardameta de la sub-21 belga.

En el presente, mientras comenta el Mundial desde España, su influencia en el ecosistema congoleño sigue viva. Makélélé ha tomado partido en el debate interno sobre la presidencia de la federación, apoyando públicamente a uno de los candidatos y reforzando su imagen de hombre fuerte en la sombra más que de embajador protocolario.

Entre el plató de DAZN, una agenda inmobiliaria que le asegura ingresos estables y su peso creciente en el fútbol de su país de origen, el antiguo guardián de los galácticos ha encontrado una poscarrera que combina solvencia económica, influencia deportiva y un perfil mediático controlado, muy en la línea del jugador que fue.