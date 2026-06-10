El agente Jorge Mendes descarta a Joao Neves y Vitinha para el Real Madrid: "Nunca han sido una opción. El PSG no negocia"

Joao Neves y Vitinha, en el centro, celebrando la Champions League junto a Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. Reuters

El mercado de fichajes empieza a cerrarle la puerta al Real Madrid en uno de los frentes que más ruido había generado en las últimas semanas.

Jorge Mendes, uno de los agentes más influyentes del fútbol europeo, trasladó al periodista Fabrizio Romano que ni Joao Neves ni Vitinha saldrán del Paris Saint-Germain este verano, por lo que ambos quedan fuera de cualquier escenario de incorporación al club blanco en esta ventana.

La posición comunicada desde el entorno de los futbolistas es contundente y apunta a cortar de raíz las especulaciones. Mendes, que también es el representante de Mourinho, fue tajante al explicar la situación de ambos centrocampistas:

"Vitinha y Joao nunca fueron una opción para nadie. Son innegociables para el Paris Saint-Germain y están muy, muy felices en el PSG. Seguirán acumulando trofeos".

El mensaje tiene una doble lectura. Por un lado, reafirma la postura del PSG de no abrir conversaciones por dos piezas consideradas estratégicas dentro del proyecto deportivo.

Por otro, enfría de manera definitiva las versiones que vinculaban especialmente a Joao Neves y también a Vitinha con el Real Madrid, un club que sigue siendo relacionado de forma recurrente con algunos de los centrocampistas más cotizados del continente.

En el caso de Vitinha, su peso en el conjunto parisino ha crecido de forma sostenida hasta convertirse en uno de los organizadores más fiables del equipo. Su capacidad para dar continuidad al juego, marcar el ritmo de los partidos y aparecer con personalidad en escenarios de máxima exigencia le ha consolidado como un perfil indispensable.

Joao Neves, por su parte, representa presente y futuro: intensidad, recorrido, criterio con balón y una madurez impropia de su edad, cualidades que explican por qué el PSG no contempla negociar su salida.

Desde la perspectiva del Real Madrid, esta información obliga a rebajar cualquier expectativa en torno a dos nombres que encajaban en el debate sobre la renovación y evolución del centro del campo.

José Mourinho, en su último partido con el Benfica. Reuters

Sin embargo, una cosa es el interés que pueda despertar un jugador en el mercado y otra muy distinta que exista una operación realmente viable. La intervención de Mendes, además, busca fijar un marco claro antes de que avance el verano y se multipliquen las especulaciones habituales alrededor de figuras de primer nivel.

También hay un factor simbólico en el mensaje. El PSG no solo pretende retener talento, sino proyectar la imagen de un club capaz de blindar a sus futbolistas más determinantes y sostener un bloque competitivo con aspiraciones máximas.

En ese contexto, la continuidad de Vitinha y Joao Neves se interpreta como una declaración de intenciones de cara a la próxima temporada.

Salvo un giro completamente inesperado, el episodio queda prácticamente resuelto antes de entrar en fase de negociación real.

El Real Madrid deberá mirar hacia otros objetivos si pretende reforzar esa zona del campo, mientras en París celebran la permanencia de dos centrocampistas considerados fundamentales.

Con Mendes cerrando públicamente la puerta, el mensaje es inequívoco: ni Vitinha ni Joao Neves se moverán del PSG este verano.