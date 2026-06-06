La RFEF cambia las normas: limita a 6 el número máximo de cesiones de jugadores entre equipos del fútbol español

Nico González, durante su presentación con el Atlético de Madrid. ATLÉTICO DE MADRID

El mercado de fichajes del fútbol español afronta una profunda transformación este verano. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha implementado una normativa que cambiará la planificación de las secretarías técnicas: a partir de ahora, se limita a un máximo de seis las cesiones de jugadores entrantes y a seis las salientes entre los diferentes clubes nacionales.

Esta medida obligará a las entidades a medir al milímetro cada operación. Una de las claves más relevantes de la reglamentación es que su alcance no se limita a las plantillas del primer equipo, sino que afecta a todos los contratos profesionales vinculados a la entidad.

Por lo tanto, en esta ecuación entran obligatoriamente los filiales y los equipos juveniles. En el panorama actual, es habitual que los clubes blinden a sus promesas, otorgándoles un contrato profesional a los 16 años para evitar el acecho exterior.

Ahora, esta protección obligará a gestores de cantera y directores deportivos a mantener una coordinación constante para no sobrepasar el cupo establecido.

Para tranquilidad de los equipos formadores, la normativa contempla una gran excepción diseñada para proteger el talento local.

Cancelo posa con la camiseta del Barça. FC BARCELONA

Aquel futbolista menor de 21 años que haya militado al menos durante tres temporadas (consecutivas o alternas) en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 21 años en el equipo propietario, quedará completamente exento de la limitación. Ceder a un canterano con este perfil no consumirá ninguna de las seis plazas asignadas.

A nivel normativo, esta directriz de la RFEF, aprobada a finales de 2025, convive paralelamente con la que ya instauró la FIFA para los traspasos internacionales. Tras una reducción gradual iniciada en 2022, el máximo organismo mundial fijó su propio límite de cesiones en seis desde 2024.

Al tratarse de reglamentaciones independientes, un club español podría sumar teóricamente un máximo de 12 préstamos en total (seis nacionales y seis internacionales).

Otra restricción afecta a los movimientos directos entre dos clubes. Para frenar la ventaja que otorgan las estructuras de multipropiedad, el máximo de jugadores prestados entre un mismo equipo y otro se reduce a tres de entrada y tres de salida.

Esto alterará sustancialmente ciertos convenios históricos, afectando directamente a la dinámica de trabajo en canteras clave como la del Villarreal CF con el CD Roda o la del Real Betis con el Calavera CF.

Con este nuevo marco legal, el fútbol español persigue un objetivo claro: potenciar el desarrollo real de las jóvenes promesas, promover un mayor equilibrio competitivo y erradicar definitivamente la acumulación y el acaparamiento desmedido de futbolistas en el mercado nacional.