Oriol Riera (39), exfutbolista: "En el Barça tuve una sensación de ahogo constante. No tengo buenos recuerdos"

No todos los futbolistas formados en La Masía logran consolidarse en el primer equipo del FC Barcelona. Ese fue el caso de Oriol Riera. El delantero de Vic no terminó de encontrar su sitio en el club azulgrana y optó por continuar su carrera lejos del Camp Nou.

A partir de entonces, defendió las camisetas de la Cultural Leonesa, Celta B, Córdoba, Alcorcón, Osasuna, Wigan Athletic, Deportivo de La Coruña, Western Sydney Wanderers y Fuenlabrada.

Hace unos días, el exjugador pasó por el pódcast 'Offsiders', donde repasó su trayectoria en el fútbol profesional y recordó con sinceridad su etapa en el filial del Barça.

Aunque cumplía el sueño de vestir la camiseta azulgrana, Riera reconoció que vivió aquellos años con una gran presión. De hecho, llegó a plantearse abandonar el club o incluso dejar el fútbol pese a su juventud. "Empiezas jugando en el filial, luego debutas con el primer equipo en apenas un año. Y es como una sensación de ahogo constante", confesó.

El atacante permaneció más de dos temporadas en el Barça B, pero admite que apenas guarda recuerdos positivos de aquella experiencia. "No recuerdo haberlo disfrutado. Llegué al primer equipo, pero no lo disfruté. No tengo grandes recuerdos", explicó.

Oriol Riera.

Sobre su estreno con el primer equipo, Riera reconoció que apenas conserva detalles en la memoria. "Fue en Oporto y la verdad es que no recuerdo mucho de aquel partido", señaló.

Sin embargo, uno de los momentos más difíciles llegó cuando dejó de entrar en las convocatorias del primer equipo. Fue entonces cuando tomó una decisión drástica: "O me voy del Barça o dejo el fútbol".

El futbolista catalán también explicó que había dejado de disfrutar del deporte debido a la enorme exigencia que se imponía a sí mismo. "Vengo de una familia muy humilde, donde mis padres no tenían nada. Cuando ves que el fútbol puede convertirse en una solución, quizá entras en una dinámica de frustración", reflexionó.

Pese a tener firmado un contrato profesional de más de cinco años con la entidad azulgrana, Riera decidió apostar por un nuevo rumbo. "Creo que cuando uno se fija en el dinero acaba tomando malas decisiones", afirmó.

Por ese motivo, renunció a su vínculo de larga duración con el Barça para fichar por la Cultural Leonesa, entonces en Segunda B. "Dejé un contrato de cinco años para irme a la Cultural. Creo que cobraba unos 1.000 euros al mes y estuvimos seis meses sin percibir nuestro salario; al final acabó pagando el ayuntamiento", recordó.