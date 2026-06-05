El éxito de Konaté, nuevo fichaje del Madrid, fuera del fútbol: una empresa desde los 22 años que levantó con sólo 1.000 euros

El salto de Ibrahima Konaté al Real Madrid, si gana Florentino Pérez las elecciones, no solo reforzará la defensa del campeón de Europa: también aterriza en el Bernabéu uno de los perfiles más interesantes de la nueva generación de futbolistas inversores.

A sus 22 años ya había decidido que su dinero no viviría únicamente en los contratos y primas del fútbol, sino en una estructura propia, con sede en París, desde la que gestionar su patrimonio con mentalidad empresarial.

Ese proyecto se llama IBKO Ventures, una sociedad de inversión creada por el propio Konaté y presentada como la vía para canalizar su pasión por los negocios.

El central francés, formado en el Sochaux, lanzado al escaparate europeo en el RB Leipzig y consagrado en el Liverpool antes de firmar por el Madrid, decidió a finales de 2021 rodearse de un pequeño equipo de especialistas para dar un paso más allá de los clásicos productos financieros.

En lugar de limitarse a delegar en un asesor anónimo, optó por constituir su propia empresa y sentarse en la mesa como fundador.

IBKO Ventures está registrada como una sociedad por acciones simplificada en Francia, con domicilio en la Rue Saint-Honoré, en pleno corazón de París, una dirección que resume bien la ambición del proyecto.

Desde ahí, Konaté y su equipo analizan oportunidades de inversión que van desde el universo tecnológico hasta el sector del deporte y el entretenimiento, con la flexibilidad de un vehículo pensado a medida para un deportista de élite.

Ibrahima Konaté, con el Liverpool. Europa Press

Las bases de datos mercantiles muestran una estructura ligera en términos de capital social (apenas 1.000 euros iniciales), pero acompañada de un entorno profesional que da pistas del tipo de operaciones que buscan.

La clave está precisamente en ese entorno. IBKO Ventures presume de contar con un responsable de desarrollo de negocio especializado en conectar marcas globales con atletas, un analista con experiencia en la industria creativa y tecnológica, y dos abogados de peso, uno enfocado en operaciones corporativas y otro en fiscalidad de grandes patrimonios.

Traducido al lenguaje del fútbol, Konaté ha montado su propio 'staff técnico' fuera del césped: alguien que encuentra proyectos, alguien que los disecciona y dos escudos legales y fiscales para proteger cada movimiento.

La idea es que cada euro que entra por su carrera deportiva pueda multiplicarse en paralelo.

Ese enfoque encaja con la evolución de su trayectoria. Konaté llegará al Madrid de la mano de Florentino con un valor de mercado consolidado, tras acabar su vínculo con el Liverpool y asomarse ahora a uno de los contratos más relevantes de su carrera.

En este contexto, disponer de una firma propia le permite gestionar primas de fichaje, bonus y acuerdos comerciales -como el que mantiene con Under Armour- con una lógica de cartera diversificada más que de gasto impulsivo.